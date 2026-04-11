Emily in Paris: Γυρίσματα με την Λίλι Κόλινς στην Ελλάδα για την 6η σεζόν της πετυχημένης σειράς του Netflix

Η σειρά Emily in Paris συνεχίζεται για 6η σεζόν και προ ημερών φαίνεται να «κλείδωσε» η απόφαση των παραγωγών για γυρίσματα στην Ελλάδα και στο Μονακό. Η πρωταγωνίστρια Λίλι Κόλινς αναμένεται να βρεθεί στη χώρα μας, χωρίς ακόμα να έχουν γίνει γνωστές οι τοποθεσίες των γυρισμάτων. Όπως φαίνεται, όλα θα είναι έτοιμα τον προσεχή Μάιο, με τους πρωταγωνιστές να ετοιμάζονται ώστε να εμφανιστούν πανέτοιμοι μπροστά στις κάμερες.

Στη νέα σεζόν του «Emily In Paris», δίπλα στη Λίλι Κόλινς θα επιστρέψουν οι Άσλεϊ Παρκ, Λουκάς Μπραβό, Λουσιέν Λαβισκόντ, Σάμιουελ Άρνολντ, Μπρουνό Γκουερί και Άντριου Φλέμινγκ. Ο προηγούμενος κύκλος της σειράς είχε ολοκληρωθεί με την Έμιλι να προσπαθεί να αποφασίσει αν θα παραμείνει στη Ρώμη στο πλευρό του Ιταλού συντρόφου της Μαρτσέλο, τον οποίο υποδύεται ο Ευτζένιο Φραντσεσκίνι, ή αν θα επιστρέψει στη ζωή της στο Παρίσι.

Η σειρά παραμένει μία από τις πιο δυνατές εμπορικά παραγωγές του Netflix. Ο πιο πρόσφατος κύκλος συγκέντρωσε 26,8 εκατομμύρια προβολές παγκοσμίως μέσα σε μόλις 11 ημέρες, ενώ βρέθηκε στο top 10 σε 91 χώρες. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα να ανανεωθεί για ακόμα μία σεζόν, με τους δημιουργούς να στοχεύουν σε ανάλογες υψηλές «πτήσεις» στους πίνακες τηλεθέασης.

Σύμφωνα με τον Guardian, αν και οι λεπτομέρειες της πλοκής για τη νέα σεζόν παραμένουν κρυφές, το φινάλε του 5ου κύκλου είχε ήδη δώσει ένα πρώτο στίγμα για το τι μπορεί να ακολουθήσει. Ο Γκαμπριέλ, έστειλε στην Έμιλι, μια καρτ ποστάλ με πρόσκληση για μια απόδραση στην Ελλάδα. Στο τέλος της σειράς αποκαλύφθηκε ακόμη ότι είχε αφήσει το εστιατόριό του στο Παρίσι και είχε αναλάβει νέα θέση σεφ σε γιοτ.

Προς το παρόν, ημερομηνία πρεμιέρας για τον 6ο κύκλο δεν έχει ανακοινωθεί. Ωστόσο, η πληροφορία ότι η παραγωγή ετοιμάζεται να μεταφέρει κάμερες και συνεργείο στην Ελλάδα και στο Μονακό δείχνει πως η σειρά ετοιμάζεται να ανοίξει ακόμη περισσότερο τον χάρτη της.

Η σειρά «Emily In Paris» είναι μια από τις αγαπημένες και του Κυριάκου Μητσοτάκη. Σε πρόσφατη συνέντευξή του, ο Πρωθυπουργός είχε ευχηθεί να γίνει σύντομα και… «Ιn Athens», προαναγγέλλοντας εκπλήξεις για τα νέα γυρίσματα.