Επιστρέφει «Πες το και θα γίνει!» της Τζοβάνας Φραγκούλη

Η παρουσιάστρια φρόντισε να κάνει γνωστή την είδηση αυτή μέσα από τις προσωπικές τις σελίδες στο Facebook με τους χιλιάδες φαν της να της εύχονται τα καλύτερα και να της εκμυστηρεύονται τις δικές τους επιθυμίες.

“Καλησπέρα αγαπημένοι μου φίλοι!!! Σήμερα Τρίτη, 28 Ιανουαρίου ξεκινάει το κανάλι των δικών σας επιθυμιών: Το jovannaswishchannel στο YouTube. Πολλοί από εσάς τα τελευταία χρόνια μου μιλούσατε για το Πεστο και θα γίνει που για πολλά χρόνια αγαπήσατε. Και ξαφνικά κάτι έγινε και το “Πες το και θα γίνει” ξαναγεννήθηκε αυτή τη φορά στο YouTube. Το “Jovanna’s wish channel” το νέο κανάλι επικοινωνίας, έρχεται να δώσει χαρά στην δύσκολη καθημερινότητα μας και να γίνει το δικό σας κανάλι. Θα προσπαθήσουμε πολύ για να σας αρέσει. Εσείς απλά “Πέστε το και θα γίνει” στο YouTube. Ευχή μου να σας αρέσει και να το μοιραστείτε με τους φίλους σας. Κάνετε like στην σελίδα του jovannaswishchannel στο facebook ή μοιραστείτε το www.jovannaswishchannel.org στο προφίλ σας και φέρτε την ευχή κάποιου ένα βήμα πιο κοντά. Τρίτη 28 Ιανουαρίου … let the wishes begin!”

Από την αγαπημένη εκπομπή της δεκαετία του 90΄ είχαν παρελάσει τα μεγαλύτερα ονόματα της εποχής. Και ποιος δεν θυμάται την τελευταία συνέντευξη της πριγκίπισσας Νταϊάνα πριν το τραγικό της τέλος, την επίσκεψη στον Πάπα Ιωάννη Παύλο τον Β και στην τότε πρωθυπουργό της Βρετανίας Μάργκαρετ Θάτσερ, αλλά και την περιήγηση στα στούντιο της “Τόλμης και γοητείας”.

Σύμφωνα με την παρουσιάστρια το ανανεωμένο “Πες το και θα γίνει” έχει κρατήσει πολλά από τα στοιχεία του παρελθόντος, ωστόσο επειδή η εποχή το επιτάσσει, η διαφορά έγκειται πλέον στον τρόπο πραγματοποίησης των ευχών, που γίνονται με έναν άκρως μοντέρνο και έξυπνο τρόπο.