Τα 40 χρόνια από την κυκλοφορία του φερώνυμου άλμπουμ με το οποίο το 1982 έκανε το ντεμπούτο της θα σηματοδοτήσει η Τζάνετ Τζάκσον με ένα ντοκιμαντέρ σε δύο μέρη που θα μεταδοθεί ταυτόχρονα και από το Lifetime και από το A&E. Με προσωρινό τίτλο «Janet», το ντοκιμαντέρ αναμένεται να κάνει πρεμιέρα στις αρχές της επόμενης χρονιάς.

Το συνολικά τεσσάρων ωρών ντοκιμαντέρ – θα μεταδοθεί σε δύο βραδιές – σκηνοθετεί ο Ben Hirsch. Η εμβληματική φιγούρα της ποπ είναι εκτελεστική παραγωγός – μαζί με τον Randy Jackson – και έχει δώσει άνευ προηγουμένου πρόσβαση σε υλικό που την αφορά. Συνεπώς, το ντοκιμαντέρ θα περιλαμβάνει πλάνα αρχείου, βίντεο στο σπίτι τα οποία δεν έχουν δει ως σήμερα τα φώτα της δημοσιότητας και συνεντεύξεις με διασημότητες.

