Έτερος Εγώ – Κάθαρσις: Η ελληνική σειρά που δεν έχει να ζηλέψει τίποτα από τις ξένες παραγωγές

Την Παρασκευή 11 Δεκεμβρίου έκανε πρεμιέρα αποκλειστικά στην COSMOTE TV ο νέος κύκλος επεισοδίων της σειράς «Έτερος Εγώ» με τίτλο «Έτερος Εγώ – Κάθαρσις», σε σκηνοθεσία Σωτήρη Τσαφούλια. Πρόκειται για το δεύτερο μέρος της τηλεοπτικής ανθολογίας του «Έτερος Εγώ», σε παραγωγή COSMOTE TV, που βασίζεται στο ομώνυμο βραβευμένο αστυνομικό θρίλερ του 2016.

Όλα τα επεισόδια είναι διαθέσιμα μέσα από τη δωρεάν, on demand υπηρεσία COSMOTE TV Plus. Από την Δευτέρα 14 Δεκεμβρίου, το «Έτερος Εγώ – Κάθαρσις» προβάλλεται κάθε Δευτέρα στις 23.00 και στο COSMOTE SERIES HD.

Στον νέο κύκλο 8 επεισοδίων της σειράς, μία νέα σειρά δολοφονιών με θύματα φοιτήτριες έρχεται να ταράξει τους Πανεπιστημιακούς κύκλους. Ο καθηγητής εγκληματολογίας Δημήτρης Λαΐνης έρχεται αντιμέτωπος με τις αστυνομικές αρχές, καθώς βασικός ύποπτος θεωρείται ο υποψήφιος Πρύτανης, συνεργάτης και φίλος του, Ηλίας Βελισσαράτος, τον οποίο υποδύεται ο Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης. Όσο η ιστορία εκτυλίσσεται, οι ανατροπές διαδέχονται η μια την άλλη και μία καλοστημένη πλεκτάνη που συνδέει όλες τις υποθέσεις αρχίζει να βγαίνει στην επιφάνεια. Το σενάριο είναι μία ιδέα του Σωτήρη Τσαφούλια, το οποίο υπογράφει μαζί με την Κατερίνα Φιλιώτου.

Στους πρωταγωνιστικούς ρόλους επιστρέφουν ο Πυγμαλίων Δαδακαρίδης ως καθηγητής Λαϊνης, o Πέτρος Λαγούτης ως υπαστυνόμος Παντελής Σκλαβής, η Βίκυ Παπαδοπούλου, που υποδύεται τη δημοσιογράφο Χριστίνα Στεργίου, αλλά και ο Μάνος Βακούσης ως ο εν αποστρατεία ταξίαρχος της αστυνομίας, Απόστολος Μπαρασόπουλος. Τον ρόλο του νέου Προϊστάμενου του τμήματος ανθρωποκτονιών Νίκου Βανόρτα αναλαμβάνει ο Τάσος Νούσιας.

Επίσης, ο Σπύρος Παπαδόπουλος επιστρέφει ως Υποστράτηγος της Αστυνομίας. Η Κατερίνα Διδασκάλου, η Μελισσάνθη Μαχούτ και ο Δημήτρης Καπετανάκος, υποδύονται για ακόμα μία φορά την γενετίστρια Ελένη Μαρούδα, την Τόνια, και τον Άλκη Μασάτο, αντίστοιχα.

Νέες προσθήκες στο καστ, ο Ορφέας Αυγουστίδης (Μελέτης Κροκίδης), ο Γεράσιμος Γεννατάς (Γρύπας), και η Άννα Μενενάκου, ως αστυνόμος Μάρθα Καρρά. Στη σειρά συμμετέχουν ακόμα οι: Ιεροκλής Μιχαηλίδης, Κόρα Καρβούνη, Πολύδωρος Βογιατζής, Μυρτώ Αλικάκη, Δημήτρης Μαυρόπουλος, Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Χρήστος Σαπουντζής, Κωνσταντίνος Τζούμας κ.α.

Το τραγούδι των τίτλων αρχής «I Lost My Soul» είναι του George Gaudy, ενώ την πρωτότυπη μουσική της σειράς υπογράφει ο Κώστας Μαραγκός. Η σειρά «Έτερος Εγώ – Κάθαρσις» είναι μια παραγωγή της COSMOTE TV, ενώ η εκτέλεση παραγωγής γίνεται από την εταιρεία BLONDE.

Η συνέχεια της τηλεοπτικής ανθολογίας του «Έτερος Εγώ» σε παραγωγή COSMOTE TV, μονοπώλησε το ενδιαφέρον των τηλεθεατών, οι οποίοι επέλεξαν τη δωρεάν, on demand υπηρεσία COSMOTE TV PLUS, για να παρακολουθήσουν back-2back τον νέο κύκλο επεισοδίων «Έτερος Εγώ – Κάθαρσις» σε σκηνοθεσία Σωτήρη Τσαφούλια.

Την τριάδα των δημοφιλέστερων σειρών της COSMOTE TV για την εβδομάδα 7-13/12 συμπληρώνουν οι επίσης αστυνομικές σειρές «Balthazar» και «FBI», ενώ την κορυφή ανάμεσα στους κινηματογραφικούς τίτλους κατέκτησε το θρίλερ του Λι Γουανέλ (Σε Βλέπω, Upgrade, Insidious: Chapter 3), «Αόρατος Άνθρωπος» (The Invisible Man) με πρωταγωνίστρια τη βραβευμένη με ΕΜΜΥ Ελίζαμπεθ Μος (Εμείς, Top of the Lake, The Handmaid’s Tale).