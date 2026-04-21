Eurovision 2026 – Akylas: Με αγχώνει που λένε όλοι ότι θα φέρω την πρωτιά

«Η ζωή μου έχει αλλάξει πάρα πολύ», εξομολογείται στο TLIFE και στον Χρήστο Κούτρα ο Akylas, καθώς ο χρόνος για να εμφανιστεί στη σκηνή της Eurovision με το «Ferto», μετράει πλέον αντίστροφα.

Στο περιθώριο της media day το μεσημέρι της Τρίτης (21.04.2026) στο Ραδιομέγαρο της ΕΡΤ, ο Akylas έδωσε συνέντευξη Τύπου με αφορμή τη συμμετοχή του στη Eurovision και την εκπροσώπηση της χώρας μας.

Αμέσως μετά η κάμερα του TLIFE και ο Χρήστος Κούτρας συνομίλησαν με τον δημοφιλή καλλιτέχνη.

Όπως περιέγραψε ο Akylas, η ζωή του τους τελευταίους μήνες έχει αλλάξει κατά πολύ, έχοντας αναλάβει το απαιτητικό project της Eurovision.

«Η ζωή μου έχει αλλάξει πάρα πολύ. Έχει γίνει όλο αυτό το tour και οι προετοιμασίες για την σκηνική μας παρουσία, πολύ τρέξιμο, πάρα πολλή δουλειά. Η καθημερινότητά μου είναι γεμάτη με πρόβες, στούντιο, ηχογράφηση…

…Την αλλαγή αυτή στη ζωή μου νομίζω θα την βιώσω μετά τον διαγωνισμό, όταν θα βρω ελεύθερο χρόνο να υπάρξω ξανά σαν άνθρωπος. Αυτό που ετοιμάζουμε είναι πολύ απαιτητικό project», αναφέρει ο Akylas.

Όσο για το ιδανικό σενάριο της μεγάλης βραδιάς του τελικού: «Αν κερδίσω τη Eurovision 2026 θα… παρτάρω με όλη την ομάδα στο ξενοδοχείο», συμπληρώνει ο Akylas, μιλώντας στο TLIFE.