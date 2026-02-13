Eurovision 2026: Ξεκίνησε ο β’ ημιτελικός του «Sing for Greece»

Μετά τον α’ φαντασμαγορικό ημιτελικό του «Sing for Greece», το βράδυ της Παρασκευής (13.02.2026) πραγματοποιείται ο β’ ημιτελικός. Στο τέλος της βραδιάς θα γνωρίζουμε ποια 7 από τα 14 κομμάτια θα προκριθούν στον μεγάλο τελικό της Κυριακής που θα αναδείξει το τραγούδι και τον καλλιτέχνη που πρόκειται να εκπροσωπήσει την Ελλάδα στη Eurovision της Βιέννης.
Αμέσως μετά τη θέση της στη σκηνή πήρε η Kianna, ερμηνεύοντας «No More Drama».
Στη συνέχεια, ηρθε η σειρά του Ζaf, ο οποίος τραγούδησε το δικό του κομμάτι με ελληνικό στίχο και τίτλο «Asteio».
Πέμπτος στο stage ανέβηκε ο D3lta, ο οποίος με ιδιαίτερη σκηνική παρουσία, τραγούδησε «Mad About it».
Αμέσως μετά η Μαρίκα εμφανίστηκε στη σκηνή, ερμηνεύοντας το τραγούδι της με τίτλο «Daughters of the Sun (A, E, I, O, U)».
Έπειτα ήρθε η σειρά της Mikay, η οποία ανέβηκε στο stage και τραγούδησε το «Labyrinth».
O δεύτερος καλλιτέχνης που ανέβηκε στη σκηνή ήταν ο Garvin, ο οποίος ερμήνευσε το κομμάτι του, με τίτλο «Back in the game».
Ο Rikki μετά την προβολή του εισαγωγικού του βίντεο άνοιξε το διαγωνιστικό μέρος ερμηνεύοντας το κομμάτι του με τίτλο «Agapi».
Μετά από μερικές πολύτιμες πληροφορίες που έδωσαν οι παρουσιαστές για το πώς θα κυλήσει η βραδιά, ξεκίνησε το διαγωνιστικό μέρος.
Η Μπέττυ Μαγγίρα εξήγησε ότι και σήμερα το κοινό μπορεί να ψηφίσει μέχρι 10 φορές, τονίζοντας ότι μπορεί να ψηφίσει είτε μέσω της αποστολής μηνυμάτων (SMS) από κινητά τηλέφωνα με ελληνικούς αριθμούς, είτε online, εντός κι εκτός Ελλάδας, μέσω της ειδικής πλατφόρμας voting στο site https://sfg.vote.
Αμέσως μετά οι τρεις παρουσιαστές της βραδιάς, Κατερίνα Βρανά, Μπέττυ Μαγγίρα και Γιώργος Καπουτζίδης βγήκαν στη σκηνή και υποδέχτηκαν τους τηλεθεατές.
«Καλησπέρα Ελλάδα», είπε η Κατερίνα Βρανά, καλωσορίζοντας το κοινό στον β' ημιτελικό.
Η βραδιά ξεκίνησε με τους υποψήφιους να ερμηνεύουν μαζί αγαπημένα κομμάτια που έχουν εκπροσωπήσει στο παρελθόν τη χώρα μας στον διεθνή διαγωνισμό.
Ανάμεσά τους το «Μάθημα σολφέζ» και το «Shake it».
Μαζί θα παρακολουθούσουμε τον β' ημιτελικό του «Sing for Greece», που θα αναδείξει το τραγούδι που αναμένεται να εκπροσωπήσει φέτος την Ελλάδα στη Eurovision.
Πριν από δύο ημέρες πραγματοποίηθηκε ο πρώτος ημιτελικός και 7 από τα 14 τραγούδια πήραν το «χρυσό εισιτήριο» για τον ελληνικό τελικό.