Eurovision 2026: Αυτά είναι τα 7 τραγούδια που προκρίθηκαν στον τελικό του «Sing for Greece» – Όσα έγιναν στον α’ ημιτελικό

Τραγούδια με διαφορετικό ύφος, στιλ και χαρακτήρα ερμήνευσαν οι 14 διαγωνιζόμενοι του α’ ημιτελικού του «Sing for Greece» που θα αναδείξει τον καλλιτέχνη που θα εκπροσωπήσει φέτος την Ελλάδα στη Eurovision του 2026, που θα διεξαχθεί στη Βιέννη της Αυστρίας. Επτά από αυτούς κατάφεραν να πάρουν το «εισιτήριο» για τον τελικό.

Όπως είδαμε το βράδυ της Τετάρτης (11.02.2026) στην ΕΡΤ, όπου προβλήθηκε το φαντασμαγορικό σόου με τον Γιώργο Καπουτζίδη, την Μπέττυ Μαγγίρα και την Κατερίνα Βρανά, οι οποίοι θα παρουσιάσουν τον β’ ημιτελικό και τον ελληνικό τελικό για τη Eurovision, τα 7 τραγούδια που προκρίθηκαν στον τελικό ήταν το «Άλμα» της Rosanna Mailan, το «Europa» της Stefi, το «Paréa» της Evangelia, το «Χάνομαι» της Marseaux, το «Ferto» του Akyla, το «The Other Side», της Alexandra Sieti και το «You & I», του Stylianou.

Σημειώνεται ότι και στους δύο ημιτελικούς, η πρόκριση καθορίζεται αποκλειστικά από την ψήφο του κοινού. Αντίθετα, στον τελικό της Κυριακής, το νικητήριο τραγούδι θα αναδειχθεί από τον συνδυασμό της ψηφοφορίας του κοινού (50%), καθώς και δύο κριτικών επιτροπών, μιας ελληνικής (25%) και μιας διεθνούς (25%). Τα μέλη της διεθνούς επιτροπής προέρχονται από τη Γαλλία, τη Γερμανία, τη Γεωργία, τη Μολδαβία και τη Σερβία. Σε περίπτωση ισοβαθμίας, υπερτερεί η ψήφος του κοινού. Ο μεγάλος τελικός του «Sing for Greece 2026» θα μεταδοθεί ζωντανά από την ΕΡΤ την Κυριακή 15 Φεβρουαρίου στις 21:00.

Όσα έγιναν στον α’ ημιτελικό

Στις 21:00 η βραδιά ξεκίνησε και η Κlavdia εμφανίστηκε πρώτη στη σκηνή, ερμηνεύοντας την «Αστερομάτα», το κομμάτι με το οποίο είχε διαγωνιστεί στον διαγωνισμό την περασμένη χρονιά, κατακτώντας την 6η θέση. Στη συνέχεια, οι 14 υποψήφιοι είπαν όλοι μαζί τα κομμάτια «Auto stop», «S. A. G. A. P. O», «Secret Combination», «OPA» και «My Number One», που έχουμε αγαπήσει μέσω της Eurovision.

Έπειτα, ο Γιώργος Καπουτζίδης, η Μπέττυ Μαγγίρα και η Κατερίνα Βρανά βγήκαν στη σκηνή και καλωσόρισαν τους τηλεθεατές στον α’ ημιτελικό. Αμέσως μετά, εξήγησαν πώς θα ψηφίσει το κοινό τόσο στα ελληνικά όσο και στα αγγλικά και τα γαλλικά.

«Φέτος αποφασίσαμε να κάνουμε λίγο διαφορετικά τα πράγματα», είπε ο Γιώργος Καπουτζίδης, τονίζοντας ότι το πρόγραμμα έχει χωριστεί σε δύο ημιτελικούς και έναν τελικό.

«Καλησπέρα Ελλάδα, καλωσήρθατε», είπε η Μπέττυ Μαγγίρα και τη σκυτάλη πήραν στη συνέχεια και οι συμπαρουσιαστές της. Παράλληλα, ο Γιώργος Καπουτζίδης είπε ότι τα τραγούδια των 28 συμμετεχόντων έχουν συνολικά μέχρι σήμερα 7.729.019 εκατομμύρια views.

Αμέσως μετά, ξεκίνησε το διαγωνιστικό κομμάτι. Πρώτη ανέβηκε στη σκηνή η Alexandra Sieti, μετά την προβολή ενός σύντομου βίντεο με τους παρουσιαστές, ανέβηκε στη σκηνή και ερμήνευσε «The Other Side».

Δεύτερος ήταν ο The Astrolabe, που είπε το κομμάτι του με τίτλο «Drop It».

Ακολούθησε η Desi G που τραγούδησε το «Aphrodite».

Τέταρτος στη σκηνή εμφανίστηκε ο Akylas, που θεωρείται το μεγάλο φαβορί του ελληνικού τελικού με το κομμάτι «Ferto».

Ακολούθησε το κομμάτι «Paréa» που ερμήνευσε η Evangelia.

Αμέσως μετά, ο Παναγιώτης Τσακαλάκος ερμήνευσε «2nd Chance».

Έπειτα ήρθε η σειρά της Niya με την μπαλάντα Slipping Away».

Αμέσως μετά ακολούθησε ένα διάλλειμα στο διαγωνιστικό μέρος και οι τρεις παρουσιαστές, Γιώργος Καπουτζίδης, Μπέττυ Μαγγίρα και Κατερίνα Βρανά συζήτησαν με τους 7 τραγουδιστές που εμφανίστηκαν ήδη και ερμήνευσαν τα τραγούδια τους στη σκηνή.

Το διαγωνιστικό μέρος συνεχίστηκε με τη Marseaux, που βγήκε στο stage με το κομμάτι «Χάνομαι».

Mετά ήρθε η σειρά της Rosanna Mailan, η οποία τραγούδησε το κομμάτι της «Άλμα», εντυπωσιάζοντας με τον χορό και τη σκηνική της παρουσία.

Στη συνέχεια η Stefi ανέβηκε στο stage, ερμηνεύοντας «Europa».

Ύστερα, ο νεαρός τραγουδιστής Revery εμφανίστηκε στη σκηνή για να ερμηνεύσει το δικό του τραγούδι, που ήταν μια μπαλάντα με τίτλο «The Songwriter».

Οι αδελφές Dinamiss, που προσπάθησαν και πέρσι να εκπροσωπήσουν την Ελλάδα στη Eurovision, ανέβηκαν ξανά στο stage και ξεσήκωσαν το κοινό με το κομμάτι «Chaos».

Ο 29χρονος Stylianos ανέβηκε στη σκηνή του α’ ημιτελικού αμέσως μετά, ερμηνεύοντας το δικό του τραγούδι που είχε τίτλο «You & I».

Τελευταία στο stage ανέβηκε η Spheyiaa τραγουδώντας το κομμάτι της με τίτλο «Χίλια Κομμάτια», ολοκληρώνοντας όλες τις εμφανίσεις του α’ ημιτελικού.

H εμφάνιση της Klavdia

Αμέσως μετά, η Μπέττυ Μαγγίρα ενημέρωσε το κοινό τους τρόπους με τους οποίους μπορεί να ψηφίσει. Όπως ανέφερε εντός κι εκτός Ελλάδας, μπορούν να ψηφίσουν μέσω της ειδικής πλατφόρμας voting στο site https://sfg.vote και με SMS στο 54222, με τον κωδικό του τραγουδιού-καλλιτέχνη που αντιστοιχεί στην επιλογή σας. Τόνισε μάλιστα ότι μπορούν να στείλουν μέχρι 10 SMS. Οι γραμμές έμειναν ανοιχτές για 20 λεπτά.

«Η ατμόσφαιρα είναι εκρηκτική εδώ στο πλατό», σχολίασε η Μπέττυ Μαγγίρα, δίνοντας… πάσα στον Γιώργο Καπουτζίδη που συνομίλησε ξανά με τους 14 υποψηφίους, αναζητώντας ένα… κινητό. Παράλληλα, οι διαγωνιζόμενοι παραδέχτηκαν ότι έχουν αγωνία και ανυπομονησία.

Έπειτα ξεκίνησε η αντίστροφη μέτρηση για να κλείσουν οι γραμμές και οι παρουσιαστές μέτρησαν μαζί με τους διαγωνιζόμενους αντίστροφα από το 10 έως το 1, ενώ στη συνέχεια η Klavdia ανέβηκε ξανά στη σκηνή, ερμηνεύοντας το κομμάτι «Heroes» του Μονς Σέλμερλεβ, που κέρδισε τη Eurovision του 2015, εκπροσωπώντας τη Σουηδία και το τραγούδι της «Άνεμος». Επίσης, ερμήνευσε το κομμάτι «Όλου του κόσμου η ελπίδα» της Κλεοπάτρας που εκπροσώπησε την Ελλάδα το 1992 στον διεθνή διαγωνισμό τραγουδιού.

«Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή επιτυχία σε όλους», είπε η νεαρή καλλιτέχνιδα και αντάλλαξαν κομπλιμέντα με τους τρεις παρουσιαστές.

«Η ζωή μου έχει αλλάξει πάρα πολύ προς το καλύτερο», είπε η Klavdia για τη δική της συμμετοχή στη Eurovision. Μάλιστα, η τραγουδίστρια τόνισε ότι θα ξαναπήγαινε στον διαγωνισμό ακόμα μία φορά, χαρακτηρίζοντας τη συμμετοχή της ως μάθημα, υπογραμμίζοντας δε ότι στον ελληνικό τελικό είχε περισσότερο άγχος από ότι στη Eurovision.

Τα 7 τραγούδια που προκρίθηκαν στον τελικό

Λίγο πριν το φινάλε της βραδιάς, ήρθε η μεγάλη στιγμή των αποτελεσμάτων! Η Μπέττυ Μαγγίρα πήρε τον φάκελο με τα αποτελέσματα και ανακοίνωσε τα 7 τραγούδια που συγκέντρωσαν τη μεγαλύτερη βαθμολογία.

Το πρώτο εισιτήριο πήρε το τραγούδι «Άλμα» με τη Rosanna Mailan.

Αμέσως μετά το τραγούδι που προκρίθηκε ήταν το «Europa» της Stefi.

Ακολούθησε το «Paréa» με την Evangelia και το «Χάνομαι», με τη Marseaux.

Έπειτα στον τελικό πέρασε το κομμάτι «Ferto» του Akyla και το «The Other Side», της Alexandra Sieti. Τελευταίο εισιτήριο για τον τελικό πήρε το τραγούδι «You & I», με τον Styliano.

Η σειρά που θα εμφανιστούν τα τραγούδια στον ελληνικό τελικό

Λίγο πριν ολοκληρωθεί η βραδιά, έγινε η κλήρωση για τη σειρά με την οποία θα εμφανιστούν τα τραγούδια στον μεγάλο ελληνικό τελικό. Η Rosanna Mailan κληρώθηκε στην 9η θέση, την οποία και ήθελε. Η Stefi στην 8η θέση και η Evangelia στη 10η θέση. Έπειτα η Marseaux επέλεξε την 5η θέση. Αμέσως μετά έγινε μία διακοπή και ο Γιώργος Καπουτζίδης είπε το «χρόνια πολλά» στον Akyla για τα γενέθλιά του, μαζί με τους υπόλοιπους 6 που προκρίθηκαν.

«Είναι σαν ψέμα αυτό που ζω», είπε ο Akylas και επέλεξε τη θέση 12 στην κλήρωση.

Η Alexandra Sieti κληρώθηκε στην 14η θέση. Τέλος, ο Stylianos κληρώθηκε στην 1η θέση και ζήτησε να… αλλάξει, μεταξύ σοβαρού και αστείου!