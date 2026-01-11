Eurovision 2026: Ο ελληνικός τελικός θα γίνει στα μέσα Φεβρουαρίου – Όλο το σχέδιο της ΕΡΤ

Σε τροχιά… Eurovision έχει μπει η δημόσια τηλεόραση, καθώς τον Φεβρουάριο πρόκειται να μεταδοθούν οι δύο ημιτελικοί και ο μεγάλος ελληνικός τελικός που θα αναδείξει τον φετινό εκπρόσωπο της χώρας μας στον μουσικό διαγωνισμό.

Την Κυριακή (04.01.2026) παρουσιάστηκαν, μέσω της εκπομπής «Sing for Greece 2026 – Ο δρόμος για τον τελικό», τα τραγούδια των 28 υποψηφίων που διεκδικούν την εκπροσώπηση της Ελλάδας στον 70ό διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision, που θα γίνει φέτος στη Βιέννη και τη βραδιά παρουσίασαν η Μπέττυ Μαγγίρα, η Κέλλυ Βρανάκη και ο Θάνος Παπαχάμος. Η ΕΡΤ δεν έχει ανακοινώσει ακόμα πότε θα γίνει ο ελληνικό τελικός, ωστόσο, σύμφωνα με τις πληροφορίες του newsit.gr, η ημερομηνία θα είναι στα μέσα του μήνα.

Παρόλο που δεν έχουν ορίσει ακόμα ποιες ημέρες θα διεξαχθούν οι τρεις μουσικές βραδιές, αν θα είναι δηλαδή Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο ή Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, βέβαιο θεωρείται ότι θα γίνουν την εβδομάδα από 9 έως 15 Φεβρουαρίου.

Όσο για τα πρόσωπα που θα δούμε στα ηνία της παρουσίασης αυτά θα είναι, αν όλα πάνε κατ’ ευχήν, ο Γιώργος Καπουτζίδης και η Μπέττυ Μαγγίρα, όπως αναφέρει το ρεπορτάζ μας.

Σημειώνεται ότι τα 28 τραγούδια θα διαγωνιστούν σε δύο ημιτελικούς, διεκδικώντας την πρόκριση στον τελικό, την οποία θα κερδίσουν τα 14 εξ αυτών αποκλειστικά με την ψήφο του κοινού. Στον εθνικό τελικό, το νικητήριο τραγούδι θα αναδειχθεί από την ψήφο του κοινού και των δύο κριτικών επιτροπών (μία διεθνή και μία ελληνική).

Μετά από κλήρωση, οι 28 υποψήφιοι χωρίστηκαν σε δύο ημιτελικούς. Από κάθε ημιτελικό, επτά τραγούδια με την ψήφο αποκλειστικά του κοινού, θα προκριθούν στον τελικό, όπου 14 τραγούδια θα διεκδικήσουν την εκπροσώπηση της Ελλάδας στη Eurovision 2026.

Τα αποσπάσματα των 28 τραγουδιών είναι διαθέσιμα προς ακρόαση στις ψηφιακές πλατφόρμες της ΕΡΤ, ERTFLIX και ERTεcho.

Στον Α’ ημιτελικό θα διαγωνιστούν οι:

1. «The other side», Alexandra Sieti

2. «Drop It», The Astrolabe

3. «Aphrodite», Desi G

4. «Ferto», Ακύλας

5. «Parea», Evangelia

6. «2nd Chance», Παναγιώτης Τσακαλάκος

7. «Slipping Away», Niya

8. «Χάνομαι», Marseaux

9. «Άλμα», Rosanna Mailan

10. «Europa», Stefi

11. «The Songwriter», Revery

12. «Chaos», Dinamiss

13. «YOU & I», Stylianos

14. «Χίλια Κομμάτια», Spheyiaa

Στον Β’ ημιτελικό θα διαγωνιστούν οι:

1. «AGAPI», Rikki

2. «Back in the game», Garvin

3. «Labyrinth», Mikay

4. «Daughters of the Sun (A, E, I, O, U)», Μαρίκα

5. «mad about it», D3lta

6. «Αστείο», Zaf

7. «No More Drama», Κianna

8. «You Are The Fire», Stella Kay

9. «Anatello», Tianora

10. «Whatcha Doin To Me», Victoria Anastasia

11. «Set Everything On Fire», Basilica

12. «Dark Side of the Moon», Good job Nicky

13. «Bulletproof», Koza Mostra

14. «SABOTAGE!», leroybroughtflowers