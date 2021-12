Όσα δήλωσε η Εύη Δαέλη.

Η Εύα Δαέλη μίλησε στο Love it και στην Κατερίνα Νινιού για το Me Too αλλά και το ξεχωριστό μήνυμα που είχε λάβει στα social media.

Πιο συγκεκριμένα, η Εύη Δαέλη εξομολογήθηκε πως «ευτυχώς δεν έχω βιώσει εγώ κακοποιητική συμπεριφορά αλλά το έχω δει να συμβαίνει μέσα στη δουλειά.

Μπορεί αυτό να μη σημαίνει ότι αφήνει σημάδι πάνω στο σώμα σου, αλλά ακόμη και τα λόγια μπορούν να χτυπήσουν κάποιον πολύ έντονα. Το έχω δει αυτό και πάντα, όταν συμβαίνει μπροστά μου, το σταματάω με κάποιον τρόπο.

Προσπαθώ είτε να μιλήσω είτε να πω, αν ο άλλος δεν θέλει να μιλήσει για τον εαυτό του, ότι εμένα με φέρνει σε δύσκολη θέση και θέλω να σταματήσει εδώ».

«Θυμάμαι ένα μήνυμα στα social media από ένα παιδί το οποίο έλεγε την περιπέτεια που είχε περάσει με τάσεις αυτοκτονίας και το Ευτυχισμένοι μαζί και ο δικός μου ρόλος τον βοήθησαν και είδε πως υπάρχει χαρά και ελπίδα στη ζωή» συμπλήρωσε η ηθοποιός στην εκπομπή της Ιωάννας Μαλέσκου στον ΣΚΑϊ.

«Πολλές φορές με εκνευρίζει όταν με λένε Φίφη από το Ευτυχισμένοι Μαζί αλλά από την άλλη σκέφτομαι πως πάλι καλά που με λένε Φίφη γιατί δεν θα ήξεραν ούτε πως με λένε»