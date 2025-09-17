Εύη Σαλταφερίδου: Έχω ρήξη χιαστού και μηνίσκου, αυτές τις μέρες θα προγραμματίσουμε το χειρουργείο

Για τον τραυματισμό που την οδήγησε εκτός «Exathlon» μίλησε η Εύη Σαλταφερίδου την Τετάρτη (17.09.2025), στη συνέντευξη που παραχώρησε στην κάμερα της εκπομπής «Το ‘χουμε» του ΣΚΑΪ.

Μάλιστα, η Εύη Σαλταφερίδου θα υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση για να αποκατασταθεί το πρόβλημα που «κληρονόμησε» αγωνιζόμενη στο «Exathlon», το ριάλιτι επιβίωσης του ΣΚΑΪ.

«Είμαι καλά αν και προφανώς είμαι λίγο στενοχωρημένη μ’ όλο αυτό που έχει συμβεί, κυρίως γιατί με πάει πίσω στη δουλειά και στη ζωή μου. Όχι τόσο γιατί έφυγα από ένα παιχνίδι. Παιχνίδι ήταν, ξέεις ότι έχεις αυτά τα ρίσκα και αυτόν τον κίνδυνο. Ούτε εγώ δεν κατάλαβα πως ακριβώς έγινε», δήλωσε, αρχικά, η εντυπωσιακή πρώην παίκτρια του ριάλιτι επιβίωσης.

«Δεν έσφιξα τα πόδια μου καλά, δεν ξέρω. Πάτησα στραβά και μου ”έφυγε” το γόνατο. Το κατάλαβα από την αρχή γιατί ξέρω από ανατομία και τους το έλεγα, ”ο χιαστός δεν”. Δυστυχώς έχω ρήξη χιαστού και μηνίσκου, ευτυχώς δεν πονάω αυτές τις μέρες και θα προγραμματίσουμε το χειρουργείο», είπε.

«Και να μπορούσα δεν θα συμμετείχα φέτος και πάλι στο Survivor γιατί ήδη μου έχει πάει πίσω όλη η χρονιά, αλλά δεν γίνεται ούτως ή άλλως. Χρειάζεται πολύ μεγάλη αποκατάσταση, δηλαδή θέλει έναν μήνα ακινησία και άλλον έναν μήνα αποκατάσταση», συμπλήρωσε η Εύη Σαλταφερίδου.