“Δεν έχει ξαναγίνει αυτό το πράγμα” παραδέχεται ο Φάνης Λαμπρόπουλος.

Με ειλικρινή μα και αυτοσαρκαστική διάθεση μίλησε ο Φάνης Λαμπρόπουλος στην κάμερα της εκπομπής “Καλοκαίρι Yes” και τον δημοσιογράφο Γιώργο Βιολέντη όπου και εξήγησε γιατί δεν θα βρεθεί τελικά στο «I m a celebrity get me out of here».

«Δεν με θέλει η τηλεόραση παιδιά, δεν με θέλει. Πήγα εκεί πέρα, έκανα ραντεβού με τους ανθρώπους, πολύ καλά παιδιά εκεί στην Acun Medya, αλλά δυστυχώς δεν μπορώ να πάω τη χρονική περίοδο που θα γίνει.

Είναι 45 μέρες και για προσωπικούς λόγους δεν μπορώ να λείπω από την Αθήνα» .

«Μια φορά με ήθελε κάποιος στην τηλεόραση και δεν έκατσε. Δεν έχει ξαναγίνει αυτό το πράγμα. Δύσκολα θα με δείτε κάπου αλλού, γιατί είναι πολύ δύσκολο να με πάρει κάποιος να μου πεις έλα να κάνουμε κάτι στη τηλεόραση.

Στο ραδιόφωνο θα είμαι κατά κύριο λόγο» εξομολογήθηκε, αρχικά, ο Φάνης Λαμπρόπουλος.

Όσον αφορά, δε, για την κόρη του, ο παρουσιαστής είπε τα εξής. «Έρωτας μεγάλος η κόρη μου, είναι ένα όνειρο που το βλέπω με ανοιχτά μάτια.

Είναι ό,τι καλύτερο μου έχει συμβεί. Δεν το περίμενα να μου αρέσει η οικογένεια, έχει τις δυσκολίες του. Τον ύπνο ξεχάστε τον. Όλα καλά»