Ο Φάνης Λαμπρόπουλος μίλησε στην κάμερα του Breakfast@star και στην Σοφία Μανουσακίδου για τον λόγο που δεν θα τον δούμε στο «I’m a celebrity get me out of here».

«Μια φορά μου έκατσε κι εμένα μια εκπομπή… Τι γκαντεμιά είναι αυτό το πράγμα; Όλα καλά, μίλησα με τους ανθρώπους, πολύ ευγενικοί αλλά, αυτές τις 45 μέρες δεν μπορώ να λείψω από την Ελλάδα.

Είναι προσωπικοί λόγοι, αλλά δεν έκατσε. Άλλη μια ευκαιρία που πήγε χαμένη», είπε ο Φάνης Λαμπρόπουλος για τη θέση του συμπαρουσιαστή που θα είχε στο νέο reality του ΣΚΑΪ.

«Μη μου το θυμίζεις τώρα με τον Κιούση, μου έφαγε τη δουλειά. Είναι δυνατόν να μη στενοχωριέσαι; Είναι δυνατόν να μην θέλω λεφτά;», τόνισε ο Φάνης Λαμπρόπουλος για το γεγονός ότι δεν θα παρουσιάσει ούτε το 5Χ5 του ΑΝΤ1.