Φωτεινή Πελούζο: Η πρωταγωνίστρια της «Μεγάλης χίμαιρας» αποκαλύπτεται – «Μιλάμε πολύ ελληνικά στο σπίτι»

«Τα παιδικά μου χρόνια, κάπως στο μυαλό μου, είναι πολύ δεμένα με την Ελλάδα», δήλωσε η Φωτεινή Πελούζο που πρωταγωνιστεί στη σειρά «Η μεγάλη χίμαιρα»

Με αφορμή την επερχόμενη παραγωγή «Η μεγάλη χίμαιρα» της ΕΡΤ, η Φωτεινή Πελούζο βρέθηκε καλεσμένη στο Στούντιο 4 προκειμένου να συνομιλήσει το απόγευμα της Παρασκευής (19.12.2025). Μέσα σε όλα, μάλιστα, η νεαρή Ελληνοϊταλίδα ηθοποιός αναφέρθηκε στα παιδικά της χρόνια και στις μνήμες από τα καλοκαίρια στην πατρίδα μας.

«Θυμάμαι τη γιαγιά μου, θυμάμαι τα καλοκαίρια στη Χίο και στη Σκύρο. Δεν έχουμε σχέση με τα συγκεκριμένα νησιά, απλά οι γονείς μου είχαν πάθει κόλλημα», εκμυστηρεύτηκε, αρχικά, η νεαρή πρωταγωνίστρια της νέας σειράς «Η μεγάλη χίμαιρα».

«Δεν είχα δεύτερες σκέψεις για το πρότζεκτ», δήλωσε με ενθουσιασμό για τη νέα σειρά της ΕΡΤ1, προσθέτοντας: «Είναι πολύ δύσκολο στη ζωή σου να βρεις έναν τόσο περίπλοκο και σύνθετο ρόλο».

«Η Σκύρος ήτανε ακόμα ερημιά τότε. Δηλαδή δεν είχε φώτα, δεν είχε ζεστό νερό, δεν είχε άσφαλτο, δεν είχε τίποτα. Άκουγα πάρα πολύ ελληνική μουσική, τα παλιά όμως! Από Σωτηρία Μπέλλου και Βασίλη Τσιτσάνη μέχρι Γρηγόρη Μπιθικώτση και Στέλιο Καζαντζίδη, οτιδήποτε», πρόσθεσε.

«Μιλάμε πολύ ελληνικά στο σπίτι. Δηλαδή με τη μάνα μου μιλάω πάρα πολύ ελληνικά και ο μπαμπάς μου ξέρει, καταλαβαίνει πάρα πολύ καλά. Μιλάει λιγότερο γιατί ντρέπεται, αλλά μόνο και μόνο γιατί ντρέπεται», συμπλήρωσε, εν συνεχεία, η Φωτεινή Πελούζο στη νέα τηλεοπτική της συνέντευξη.