Γιάννης Τσιμιτσέλης: «Με τα αρνητικά σχόλια μου γυρνάει ο εγκέφαλος, είμαι αρκετά νευρικός»

Ο Γιάννης Τσιμιτσέλης έδωσε μία συνέντευξη και μίλησε τόσο για το νέο του τηλεοπτικό εγχείρημα στον ΣΚΑΪ όσο και για την κόρη που έχει αποκτήσει με την πρώην σύζυγό του, Βάσω Λασκαράκη.

Ο γνωστός ηθοποιός έχει αναλάβει τα ηνία της καθημερινής εκπομπής «Όπου Υπάρχει Ελλάδα» που μεταδίδεται μέσω του ΣΚΑΪ και μίλησε στον Κώστα Τσουρό και την εκπομπή «Το ‘χουμε» για τον νέο του ρόλο ως παρουσιαστή αλλά και τον τρόπο που αντιμετωπίζει ο Γιάννης Τσιμιτσέλης τα αρνητικά σχόλια.

«Όταν μου έκαναν την πρόταση δεν είπα αμέσως ναι γιατί ήταν κάτι ξένο για μένα. Το πιο κοντινό ήταν το Fishy που έκανα στο MEGA το οποίο ήταν όμως μαγνητοσκοπημένο», παραδέχτηκε αρχικά.

«Στο ζωντανό έχεις όλη την ευθύνη εκείνη τη στιγμή και πρέπει να έχεις όλη την πνευματική διαύγεια να μπορέσεις να συγκεντρωθείς, να περάσεις πληροφορίες, να συντονίσεις, να περάσεις στο βίντεο και στους ρεπόρτερ. Όλο αυτό το “πάντρεμα” την πρώτη εβδομάδα ήταν σαν να με χτυπούσαν αλλεπάλληλα εγκεφαλικά συνεχώς. Σε κάθε νέα εκπομπή πατάμε όλοι καλύτερα στα πόδια μας», πρόσθεσε ο Γιάννης Τσιμιτσέλης.

«Θεωρώ ήρωες αυτούς που κάνουν ζωντανό», είπε στη συνέχεα, τονίζοντας ότι οι 2ωρες και οι 3ωρες εκπομπές είναι άθλος.

Τότε ο Κώστας Τσουρός είπε στον Γιάννη Τσιμιτσέλη ότι δε θα αναφερθούν στο ντόρο που έχει προκληθεί με το «Όσο υπάρχει Ελλάδα», εννοώντας το γεγονός ότι η Ευλαμπία Ρέβη και ο Γιώργος Κουρδής που παρουσίαζαν πέρσι την εκπομπή κινούνται εναντίον του ΣΚΑΪ.

«Σπάνια έχω κάνει στη ζωή μου, στην καριέρα μου τα τελευταία αρκετά χρόνια και δεν έχει βγει κάποιος να πει κάτι. Οι αντίδρασή μου σε αυτά είναι όπως τις κριτικές που είτε καλές είτε κακές είναι θα τις θάψω σε ένα συρτάρι», είπε ακόμα για τα σχόλια και τις κριτικές που δέχεται.

«Κάνω κάτι που θέλω να είναι αξιοπρεπέστατο και έχω τη στήριξη του ΣΚΑΪ, οπότε όποια ανασφάλεια και αν έχω μου την καλύπτουν οι συνάδελφοι. Με τα αρνητικά σχόλια μου γυρνάει ο εγκέφαλος, είμαι αρκετά νευρικός», παραδέχτηκε ακόμα τονίζοντας ότι το τελευταίο διάστημα είναι ζεν για να αντέξει όλο αυτό που του συμβαίνει.

«Είμαι ο Γιάννης και είμαι καλά», είπε με χιούμορ.

Στη συνέχεια αναφέρθηκε στη σύντροφό του, Κατερίνα Γερονικολού, η οποία τον παρακολουθεί στο νέο του εγχείρημα και του κάνει παρατηρήσεις.

«Της Κατερίνας της αρέσει η εκπομπή. Δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να είναι αντικειμενική μαζί μου… Μου κάνει κριτική και πολλά εύστοχα σχόλια», είπε αναφέροντας ότι η σύντροφός του έχει σπουδάσει και δημοσιογραφία.

«Όταν κάνω κάτι θέλω να το κάνω όσο καλύτερα μπορώ», τόνισε ακόμα ο γνωστός ηθοποιός.

«Η κόρη μου τελειώνει εκείνη την ώρα το σχολείο, οπότε δεν με έχει δει. Δεν βλέπει τόσο πολύ τηλεόραση. Τα παιδιά σήμερα έχουν απίστευτα πολλές υποχρεώσεις, πολύ διάβασμα και καλά κάνουν. Αλλά δεν έχει τόσο ελεύθερο χρόνο η Εύα για να ασχοληθεί», είπε αμέσως μετά για την κόρη που έχει αποκτήσει από τον γάμο του με τη Βάσω Λασκαράκη.

«Είναι μια εποχή που πρέπει να νιώθουμε πάρα πολύ τυχεροί που ζούμε βασικά. Δεν ξέρεις τι σου ξημερώνει από τη μία μέρα στην άλλη. Αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε και με τη Βάσω Λασκαράκη σε σχέση με τη μικρή είναι να μπορέσει να έχει τα εφόδια να κατακτήσει πράγματα δικά της και να έχει και δικιά της κρίση στα πράγματα. Εύχομαι να της πάνε τα πράγματα όσο μπορούν καλύτερα στη ζωή. Είναι ένα πολύ καλό παιδάκι με οργανωμένη σκέψη και νομίζω ότι είναι σε πολύ καλό δρόμο. Ξαφνικά από ένα μωρό βλέπεις μια γυναίκα μπροστά σου και αυτό είναι παράξενο και πάρα πολύ όμορφο», παραδέχτηκε στη συνέχεια.

Τέλος ο Γιάννης Τσιμιτσέλης σημείωσε: «Είναι πάρα πολύ σημαντική η επικοινωνία μετά από έναν χωρισμό γιατί το παιδί είναι πιο σημαντικό από οποιαδήποτε σχέση».