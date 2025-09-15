Ευλαμπία Ρέβη και Γιώργος Κουρδής κινούνται νομικά κατά του ΣΚΑΪ για το «Όπου υπάρχει Ελλάδα»

Η Ευλαμπία Ρέβη και ο Γιώργος Κουρδής κινούνται νομικά κατά του ΣΚΑΪ, καθώς – όπως ισχυρίζονται – είχαν συμφωνήσει να βρίσκονται ξανά στα ηνία της εκπομπής «Όπου υπάρχει Ελλάδα», ωστόσο ο Γιάννης Τσιμιτσέλης ανέλαβε χρέη παρουσιαστή και συντονιστή.

Το θέμα παρουσιάστηκε το πρωί της Δευτέρας (15.09.2025) στην εκπομπή «Το Πρωινό» και ένας από τους δικηγόρους που έχει αναλάβει την υπόθεση της Ευλαμπίας Ρέβη και του Γιώργου Κουρδή, ο Νίκος Αγαπηνός μίλησε για όσα διεκδικούν οι δημοσιογράφοι από τον ΣΚΑΪ.

Αρχικά, ο Γιώργος Λιάγκας αποκάλυψε ότι ένα βράδυ του Αυγούστου συνάντησε στο Φισκάρδο της Κεφαλονιάς τον Γιάννη Τσιμιτσέλη και του αποκάλυψε ότι θα αναλάβει την καθημερινή εκπομπή «Όπου υπάρχει Ελλάδα» πριν ανακοινωθεί από τον σταθμό του Φαλήρου. Στο επίσημο δελτίο τύπου του ΣΚΑΪ, ο Γιάννης Τσιμιτσέλης χαρακτηρίζεται ως «συντονιστής» της εκπομπής.

«Αυτό που διαμαρτύρονται οι δύο δημοσιογράφοι, είναι ότι ενώ ο ΣΚΑΪ προσποιείται προσχηματικά ότι ανανεώνει το συμβόλαιο τους με τους ίδιους όρους, δηλαδή του κεντρικού παρουσιαστή. Ταυτόχρονα αναθέτει την εκπομπή σε ένα πρόσωπο καινούριο, δικό του.

Επιλογή του σταθμού, δικαίωμά του, υπό την προϋπόθεση όμως ότι θα πρέπει να βρει έναν τρόπο να διακόψει νομίμως την συμβατική σχέση που έχει με τους δύο δημοσιογράφους. Όταν υπάρχει μια συμβατική σχέση, προηγουμένως την καταγγέλλεις», δήλωσε Νίκος Αγαπηνός.

Παράλληλα, οι δικηγορικές εταιρείες των Θεοδώρου Μαντά και Νίκου Αγαπηνού που ανέλαβαν την εκπροσώπηση της Ευλαμπίας Ρέβη και του Γεωργίου Κουρδή στον δικαστικό αγώνα που θα ακολουθήσει εξέδωσαν σχετική ανακοίνωση.

Παράλληλα, ανακοίνωση για το εν λόγω ζήτημα εξέδωσε και η ΕΣΗΕΑ κάνοντας λόγω για παραγκωνισμό της Ευλαμπίας Ρέβη και του Γιώργου Κουρδή.

Η ανακοίνωση των δικηγόρων

«Οι δικηγορικές εταιρείες των Θεοδώρου Μαντά και Νίκου Αγαπηνού ανέλαβαν την εκπροσώπηση της Ευλαμπίας Ρέβη και του Γεωργίου Κουρδή στην κοινή προσπάθεια τους να προασπίσουν τα δικαιώματα τους απέναντι στην αντισυμβατική συμπεριφορά του τηλεοπτικού σταθμού ΣΚΑΪ.

Ειδικότερα ο τηλεοπτικός σταθμός επιχειρεί να τους μετατρέψει από κεντρικούς παρουσιαστές της εκπομπής “Όπου Υπάρχει Ελλάδα” σε ρεπόρτερ αναθέτοντας τον ρόλο του κεντρικού παρουσιαστή σε πρόσωπο που δεν έχει ιδιότητα δημοσιογράφου αλλά ηθοποιού.

Με τον τρόπο αυτό ο τηλεοπτικός σταθμός υποβαθμίζει σε μέγιστο βαθμό τους δύο δημοσιογράφους επιχειρώντας βλαπτική μεταβολή της εργασιακής τους σχέσης. Παράλληλα αλλοιώνει σε μέγιστο βαθμό τον ενημερωτικό χαρακτήρα της εκπομπής και την μετατρέπει σε ψυχαγωγικού χαρακτήρα απαιτώντας από τους δύο δημοσιογράφους να έχουν έναν ρόλο τελείως δευτερεύοντα.

Η συμπεριφορά αυτή του τηλεοπτικού σταθμού ΣΚΑΙ εκτός από αντισυμβατική προσβάλλει έντονα την προσωπικότητα και την επαγγελματική αξιοπιστία όχι μόνο των δύο δημοσιογράφων αλλά και του συνολικού δημοσιογραφικού χώρου».

Η ανακοίνωση της ΕΣΗΕΑ

«Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΗΕΑ διαμαρτύρεται έντονα για τις μεθοδεύσεις που μετήλθε ο Τ/Σ ΣΚΑΪ σε βάρος των συναδέλφων μας Ευλαμπίας Ρέβη και Γεωργίου Κουρδή, με τους οποίους είχε συνάψει συμφωνία για να παρουσιάζουν την ενημερωτική εκπομπή “Όπου υπάρχει Ελλάδα”. Ο παραγκωνισμός τους σε δευτερεύοντα ρόλο στο συγκεκριμένο τηλεοπτικό πρόγραμμα, παρά τα συμφωνηθέντα, συνιστά καταχρηστική πρακτική.

Φαινόμενα αλλοίωσης του ενημερωτικού χαρακτήρα των προγραμμάτων με την επίφαση «ανάλαφρης» προσέγγισης και την αντικατάσταση επαγγελματιών δημοσιογράφων με πρόσωπα του καλλιτεχνικού χώρου, όχι μόνο δεν αποτελούν «καινοτομία», αλλά εντείνουν την κρίση αξιοπιστίας που ταλανίζει τα ΜΜΕ με ευθύνη των εργοδοτών. Υπονομεύει μάλιστα το κύρος των επαγγελματιών δημοσιογράφων.

Η ΕΣΗΕΑ καταδικάζει τις διαρροές ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων της κυρίας Ρέβη, που αναρτήθηκαν στο διαδίκτυο».