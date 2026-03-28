Γιώργος Αυτιάς: Όταν έφευγε ο πατέρας μου, κλειδωνόμουν για δυο ώρες κλαίγοντας μπρούμυτα στο κρεβάτι μου

Τόσο στην απουσία του πατέρα του κατά τη διάρκεια των παιδικών του χρόνων όσο και στην περιπέτεια που αντιμετώπισε με την υγεία του αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, ο Γιώργος Αυτιάς στην κάμερα της εκπομπής «Καλύτερα δε γίνεται» και τον δημοσιογράφο Βλάση Κωστούρο στον Alpha.

«Κάθε πρωί που άνοιγα το παράθυρο στη Σάμο έβλεπα μπροστά μου, πιάτο, όλα τα νησιά. Τον πατέρα μου τον έζησα δυο Πάσχα στη ζωή μου και δυο φορές Χριστούγεννα. Για μένα, όταν ερχόταν από το ταξίδι, ήταν πανηγύρι αλλά, όταν έφευγε κλειδωνόμουν για δυο ώρες κλαίγοντας μπρούμυτα στο κρεβάτι μου» εκμυστηρεύτηκε, αρχικά, ο δημοφιλής δημοσιογράφος και παρουσιαστής.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Πέρασα πάρα πολύ δύσκολα με την υγεία μου. Ήταν εντελώς τυχαίο, όταν πήγα για μια τυπική εξέταση δυο μέρες πριν ορκιστώ και μου είπαν “δεν θα ορκιστείς γιατί, αν πάρεις το αεροπλάνο, δεν θα κατέβεις ζωντανός ή μπορεί να σκάσεις στον αέρα”. Μου είπαν πως είχα πέντε λίτρα υγρό, πνευμονία και έπρεπε να δουν που θα πάει η κατάσταση», ανέφερε για την περιπέτεια υγείας που είχε.

«Δυο τρύπες στην πλάτη για να τραβάνε το υγρό, δεν θέλω να τα θυμάμαι. Ήταν ένας εφιάλτης, αλλά πιστεύω ότι υπάρχει κάποια δύναμη που μας προφυλάσσει. Η προτελευταία δύναμη, πριν τον Θεό, είναι ο γιατρός» πρόσθεσε, εν συνεχεία, ο Γιώργος Αυτιάς το μεσημέρι του Σαββάτου στον Alpha.