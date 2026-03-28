Ο Γιώργος Αυτιάς για την πνευμονία που πέρασε: Μου έκαναν δύο τρύπες στην πλάτη για να φύγει το υγρό

Ο Γιώργος Αυτιάς παραχώρησε συνέντευξη στην εκπομπή «Καλύτερα Δε Γίνεται» του Alpha και μίλησε για το κεφάλαιο «πολιτική», την πνευμονία που τον ταλαιπώρησε για μέρες, αλλά και για τα χρόνια του στη δημοσιογραφία, με επιτυχίες που τον έκαναν αναγνωρίσιμο σε ολόκληρη τη χώρα.

Ο Γιώργος Αυτιάς μίλησε για το σοβαρό πρόβλημα υγείας που αντιμετώπισε λίγο πριν ορκιστεί ευρωβουλευτής: «Δύο ημέρες πριν ορκιστώ πήγα για εξετάσεις και μου είπαν “δεν θα ορκιστείς, γιατί αν πάρεις το αεροπλάνο δεν θα κατέβεις ζωντανός, μπορεί να σκάσεις στον αέρα”. Λέω “τι γίνεται ρε παιδιά;”. Μου λένε “πέντε λίτρα υγρό πνευμονία και να δούμε πού θα πάει η κατάσταση”».

«Μου έκαναν δύο τρύπες στην πλάτη για να φύγει το υγρό. Δεν θέλω να το θυμάμαι, ήταν ένας εφιάλτης. Υπάρχει κάποια δύναμη που μας προφυλάσσει. Η τελευταία ελπίδα πριν τον Θεό είναι ο γιατρός», πρόσθεσε.

Ο ίδιος θυμήθηκε και μια κουβέντα που είχε στο παρελθόν με τον Ανδρέα Παπανδρέου: «Δεν θα ξεχάσω ποτέ τον Ανδρέα Παπανδρέου. Ήταν η τελευταία του δήλωση πριν πεθάνει. Μου λέει “ή το χρέος θα φάει τη χώρα ή η χώρα το χρέος”, αλλά βλέπω ότι το χρέος θα φάει τη χώρα».

Σε πιο ανάλαφρο τόνο, αποκάλυψε και μια άγνωστη λεπτομέρεια για το όνομά του: «Ο Κωνσταντίνος Καραμανλής μου είχε πει να αλλάξω το επώνυμό μου. Το επώνυμό μου είναι παρατσούκλι από το Γιαννακάκης».