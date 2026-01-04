Media

Γιώργος Καπουτζίδης: Νιώθω βαθιά χορτάτος, χρειάζεται ωριμότητα και ψυχική ηρεμία για να το αισθανθεί κανείς αυτό

«Η γραφή είναι στη φύση μου», τόνισε
Γιώργος Καπουτζίδης
Φωτογραφία αρχείου NDP

Για την ζωή του και την επαγγελματική του πορεία, μίλησε μεταξύ άλλων, ο Γιώργος Καπουτζίδης σε συνέντευξη που έδωσε στο «Λοιπόν» και στον Ανδρέα Θεοδώρου.

Ο γνωστός δημιουργός των επιτυχημένων ελληνικών σειρών, δήλωσε πως νιώθει χορτάτος σχετικά με τη δουλειά του. Σε άλλο σημείο ο Γιώργος Καπουτζίδης αποκάλυψε πως εύχεται η ζωή του να συνεχιστεί με τον ίδιο τρόπο.

Τα όνειρα που είχατε ξεκινώντας σε αυτό το επάγγελμα έχουν πραγματοποιηθεί; Νιώθετε «χορτάτος» από τη διαδρομή σας;

Νομίζω πως ναι τα όνειρα που έκανα ξεκινώντας αυτό το επάγγελμα πραγματοποιήθηκαν και αυτό είναι πολύ όμορφο. Νιώθω βαθιά χορτάτος μέσα μου. Για να το αισθανθεί κανείς αυτό, χρειάζεται ψυχική ηρεμία, ωριμότητα και καθαρότητα ώστε να καταλάβει ότι με αυτά που έχει είναι πραγματικά χαρούμενος. Αυτή τη στιγμή εύχομαι απλώς να συνεχιστεί η ζωή μου με αυτόν τον τρόπο: να είμαι καλά και να γράφω ιστορίες που μιλούν μέσα μου.

Θα τα αφήνατε όλα για να ζήσετε μόνιμα στην Αίγινα, μακριά από το γράψιμο και τη δουλειά;

Η γραφή είναι στη φύση μου. Ακόμη κι αν άλλαζαν όλα, σίγουρα κάτι θα έγραφα και θα ασχολούμουν με κάτι που αφορά τη δουλειά μου.

Media
