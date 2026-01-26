Γιώργος Λιάγκας: Ο Μιχάλης Γιαννάκος του έκλεισε το τηλέφωνο – «Μου έκανε τη μούρη κρέας» ξέσπασε ο παρουσιαστής

Ανέβηκαν οι τόνοι στην εκπομπή «Το Πρωινό» στον ΑΝΤ1, όταν ο Μιχάλης Γιαννάκος έκλεισε κάποια στιγμή το τηλέφωνο της ζωντανής σύνδεσης. Ο Γιώργος Λιάγκας έδειξε ιδιαίτερα ενοχλημένος και τόνισε πως η κίνηση του προέδρου της ΠΟΕΔΗΝ, μαρτυρούσε την αδυναμία του να απαντήσει σε ερωτήσεις, για το έγκλημα στη Γλυφάδα.

«Κατακρεούργησε δύο ανθρώπους. Ποιος φταίει; Μήπως φταίω εγώ και γι’ αυτό; Συγγνώμη για τις αγριοφωνάρες πρωί πρωί, γιατί μου έκλεισε και το τηλέφωνο ο Μιχάλης Γιαννάκος. Ποιος φταίει που σκοτώθηκαν δύο άνθρωποι; Κακώς που ο νόμος τον άφησε έξω. Εγώ κρίνω και τον νόμο», ανέφερε σε έντονο ύφος ο Γιώργος Λιάγκας.

«Καλά έκανε και το έκλεισε, τι να πει; Έχουμε φόνο, κατακρεούργησε τον πατέρα του… Η κακή δικαιοσύνη, πήγε στο ψυχιατρείο και τον άφησαν μετά από 11 μέρες» συνέχισε ο Γιώργος Λιάγκας. «Μου έκλεισε το τηλέφωνο; Μπράβο! Μου έκανε τη μούρη κρέας. Άντε από ‘δω! Βγήκε εδώ ο κύριος Γιαννακός να μας πει ότι δεν φταίνε οι ψυχίατροι», είπε μεταξύ άλλων ο παρουσιαστής της εκπομπής.

Υπενθυμίζεται πως το πρωί της Κυριακής (25-01-2026), ένας 46χρονος άνδρας στη Γλυφάδα σκότωσε με μαχαίρι τον 80χρονο πατέρα του και στη συνέχεια έβαλε το άψυχο σώμα μέσα στο πορτ μπαγκάζ του αυτοκινήτου του. Ο πατροκτόνος φέρεται να αντιμετωπίζει ψυχιατρικά προβλήματα και να είχε δολοφονήσει το 2014 και τη μητέρα του μέσα στο σπίτι της οικογένειας.

Ο δράστης του εγκλήματος στη Γλυφάδα, είχε κριθεί «επικίνδυνος για τον εαυτό του και το περιβάλλον του» αλλά κατάφερε να βγει από τη φυλακή έχοντας εκτίσει μόνο τη μισή της μισής ποινής που του είχε επιβληθεί αρχικά.