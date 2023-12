«Πάντα ο Γρηγόρης θα είναι δίπλα μου όταν τον χρειαστώ, θα μου δώσει τη συμβουλή του» δήλωσε ο Γιώργος Λιανός.

Ο Γιώργος Λιανός παραχώρησε συνέντευξη στο Mega Καλημέρα και στην Βασιλική Μπασιούρη και μίλησε για τη γιορτή των Χριστουγέννων, το ρίσκο που υπήρξε με το Celebrity και τον Γρηγόρη Αρναούτογλου.

Στη συνέχεια μίλησε για το Survivor αλλά και για το “I am a celebrity get me out of here”: «Πρώτη εβδομάδα του Ιανουάριου αναχωρούμε για Άγιο Δομίνικο. Έχω απολογηθεί για τα νούμερα του “Celebrity”. Το συγκεκριμένο πρότζεκτ ήταν ένα μεγάλο ρίσκο. Ανυπομονώ να πάω και να ζήσω το Survivor. Θα πάρω μαζί μου στο Survivor, την μικρή μου κόρη».

Ο αγαπημένος παρουσιαστής και τραγουδιστής μίλησε για τον Γρηγόρη Αρναούτογλου, λέγοντας πως έχει κάνει πολλά πράγματα για εκείνον.

«Πάντα ο Γρηγόρης θα είναι δίπλα μου όταν τον χρειαστώ, θα μου δώσει τη συμβουλή του. Ο Γρηγόρης μου είχε πει να βγάζω τον εαυτό μου, πίστεψε σε εμένα και αυτό μου έδωσε αυτοπεποίθηση. Ο Γρηγόρης θέλει να επιστρέψει στην πρωινή ζώνη. Δεν ξέρω αν θα έκανα πρωινό με τον Γρηγόρη, κάτι άλλο σίγουρα όμως».

Αναφερόμενος στις ημέρες των γιορτών, είπε πως ήταν μόνος και δεν θέλει να τις θυμάται.

«Όμορφες γιορτές ξεχωρίζω με τα παιδιά μου. Έχω να πιάσω μικρόφωνο ενάμιση χρόνο. Θέλω η επιστροφή μου να γίνει κάτω από συγκεκριμένες συνθήκες. Δεν ξεχωρίζω την παρουσίαση και το τραγούδι. Τα έχω πολύ ψηλά».