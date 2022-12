«Με ανάγκασαν σε δισκογραφική να υπογράψω ότι δεν θα αποκαλύψω δημόσια πως είμαι γκέι», είπε ο Γιώργος Περρής.

Για τη δύσκολη διαδρομή του πριν και μετά το coming out μίλησε ο Γιώργος Περρής στο Be an Ally Forum της Mexoxo.

Όπως αποκάλυψε ο γνωστός τραγουδιστής, δισκογραφική εταιρεία του έβαλε όρο στο συμβόλαιο να μην αποκαλύψει ποτέ δημόσια πως είναι γκέι.

«Όταν υπέγραψα το πρώτο μου διεθνές συμβόλαιο με τη δισκογραφική μου εταιρεία, στο πρώτο ραντεβού ο διευθυντής με ρώτησε αν είμαι γκέι, του απάντησα ναι, και μετά που ήρθε το συμβόλαιο με ανάγκασαν να υπογράψω ότι δεν θα αποκαλύψω ποτέ δημόσια ότι είμαι γκέι χωρίς τη συγκατάθεση της εταιρείας.

Αυτό έγινε το 2014. Και όχι στην Ελλάδα, το συμβόλαιο αυτό ήταν στην Αμερική», είπε αρχικά ο Γιώργος Περρής.

Ο Γιώργος Περρής είπε στη συνέχεια: «Το δέχτηκα, γιατί μού δόθηκε μια πόρτα και μια ευκαιρία να γυρίσω όλο τον κόσμο.

Ένας λόγος που έσπασα το συμβόλαιό μου ήταν γιατί ήθελα να μιλήσω ανοιχτά γι’ αυτό, και μου κόστισε. Πολύ. Αλλά δεν το έχω μετανιώσει».