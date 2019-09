GNTM 2019 – Bootcamp: Η «φράου» Ζενεβιέβ έκλεψε την παράσταση! Video

Το τηλεοπτικό κοινό λάτρεψε το στιλ, την… τρέλα της και τις «δηλητηριώδεις» ατάκες της, και αυτό φυσικά δεν πέρασε απαρατήρητο από την παραγωγή που φέτος της έδωσε πρωταγωνιστικό ρόλο στο GNTM 2019. Αυτό φάνηκε και από τις οντισιόν, στις οποίες η Ζενεβιέβ συμμετείχε, παίρνοντας μίνι συνεντεύξεις από τις διαγωνιζόμενες, πριν εμφανιστούν στους κριτές.

Την πρώτη ημέρα του bootcamp του GNTM 2019, η Ζενεβιέβ φρόντισε να… τρέξει τις κοπέλες, ενώ έγινε έξαλλη όταν οι διαγωνιζόμενες έδιναν λάθος οδηγίες στις υπεύθυνες για τα μαλλιά τους.

Ο σχεδιαστής Γιώργος Ελευθεριάδης, ο Άγγελος Μπράτης και η Ζενεβιέβ έδιναν οδηγίες στα υποψήφια μοντέλα για το πώς πρέπει να γίνουν τα μαλλιά τους. Τα κορίτσια, όμως, έλεγαν… άλλα στις κομμώτριες.

Και ποιος είδε τη Ζενεβιέβ και δεν την φοβήθηκε! «Ορκίσου», είπε στην υποψήφια. «Ορκίζομαι», απάντησε το μοντέλο και η creative director την προειδοποίησε: «Έτσι και μάθω ότι ο Ελευθεριάδης σου είπε αλογοουρά και μου έχεις φέρει άλλο κούρεμα, θα γίνει χαμός».

Λίγο αργότερα, τις μάζεψε όλες έξω και τα… έχωσε: «Είναι no make up, no hair. Θέλουμε να σας δούμε φυσικές. Έτσι και δεν το καταλάβατε, ήρθατε σε λάθος παιχνίδι. Αυτή τη στιγμή, όταν λέω εγώ ότι θα είσαστε φυσικές, όταν λέει ο Ελευθεριάδης θα είσαστε φυσικές, έρχεστε, το κλείνετε και σας κάνουν αυτό που λένε. Και δεν μεταφράζετε εσείς τι θέλετε».