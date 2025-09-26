GNTM: Ο Νάρκισσος από την Ημαθία και η ξανθιά τσιρλίντερ που πήραν 5 «ναι» από τους κριτές

Με τον Νάρκισσο από την Ημαθία ξεκίνησε το δεύτερο επεισόδιο του φετινού GNTM, με τους κριτές να ενθουσιάζονται από την πρώτη στιγμή που μπήκε στο χώρο των οντισιόν.

Ο ίδιος είπε ότι έραψε μόνος, το προηγούμενο βράδυ, τα ρούχα που φορούσε. Με τις πόζες του αλλά και την προσωπικότητά του, κατάφερε να πάρει 5 «ναι» από τους κριτές του GNTM.

«Είσαι 100% μοντέλο» του είπε η Ηλιάνα Παπαγεωργίου…

Με 5 «ναι» πέρασε και η επόμενη παίκτρια, η 25χρονη Ξένια που ασχολείται επαγγελματικά με το Cheerleading. Με τα ξανθά μακριά μαλλιά της, τα γαλάζια μάτια της και τις πόζες της, κατάφερε να κερδίσει τους κριτές που της έδωσαν ομόφωνα το «εισιτήριο» για την επόμενη φάση.

Όσοι πέρασαν στην επόμενη φάση των bootcamp έχουν ένα και μόνο καρδιοχτύπι: Να μπουν στο σπίτι του GNTM 2025…