Δυο νέες κινηματογραφικές ταινίες με γυρίσματα στη Θεσσαλονίκη ανακοίνωσαν ο Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας, Απόστολος Τζιτζικώστας, και ο Αμερικανός παραγωγός του Χόλιγουντ, Robert Van Norden.

Αναφερόμενος στις δυο νέες ταινίες, ο Απόστολος Τζιτζικώστας υπογράμμισε ότι “το Red Sonja είναι μια ταινία επιστημονικής φαντασίας και δράσης, που έχει ήδη ολοκληρώσει τα γυρίσματα στη Θεσσαλονίκη, όμως το πιο σημαντικό είναι το post production, που θα γίνει εδώ το επόμενο διάστημα και απαιτεί υψηλών προδιαγραφών ειδικά εφέ. Το κόστος τους είναι 5 εκ. ευρώ και θα απασχοληθούν 100 ντόπιοι επαγγελματίες, ενώ θα αξιοποιηθούν και τοπικές εταιρίες. Στο πρώτο δεκαήμερο του Δεκεμβρίου αρχίζουν τα γυρίσματα του Dirty Angels, που είναι ταινία δράσης. Γυρίσματα θα πραγματοποιηθούν στα κινηματογραφικά στούντιο της Θέρμης, στο Ασβεστοχώρι, στην Περαία, σε περιοχές της δυτικής Θεσσαλονίκης, στην ορεινή Χαλκιδική και σε άλλα σημεία που θα επιλεγούν. Η ταινία έχει κόστος 35 εκ. ευρώ, από τα οποία τα 25 εκ. ευρώ θα δαπανηθούν στην περιοχή μας. Θα δημιουργηθούν τουλάχιστον 250 νέες θέσεις εργασίας Ελλήνων για τη συγκεκριμένη ταινία. Τα γυρίσματα θα διαρκέσουν στην περιοχή μας για τρεις μήνες”.

Λίγα λόγια για τις ταινίες

Red Sonja

Η ταινία Red Sonja βασίζεται στον ομώνυμο χαρακτήρα των κόμικ, που αναπτύχθηκε αρχικά για τη Marvel το 1973. Η πρώτη ταινία για την εμβληματική αυτή υπερηρωίδα γυρίστηκε το 1985 με πρωταγωνιστές την Μπριγκίτε Νίλσεν στον ομώνυμο ρόλο και τον Άρνολντ Σβαρτσενέγκερ. Τη σκηνοθεσία υπογράφει η M.J. Bassett, ενώ τη Red Sonja ερμηνεύει η Matilda Lutz. Μέρος των γυρισμάτων της παραγωγής της Millennium Media πραγματοποιήθηκε στα Nu Boyana Helenic Film Studios της Θέρμης στο τέλος Οκτωβρίου. Ήδη έχει αρχίσει η διαδικασία του μοντάζ, ενώ για το post production (visual effects, sound mixing, color correction), που θα πραγματοποιηθεί κατά κύριο λόγο στη Θεσσαλονίκη, θα απασχοληθούν και Έλληνες επαγγελματίες. Να σημειωθεί ότι λόγω της ιδιαιτερότητας της ταινίας που βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στην ψηφιακή επεξεργασία, η διαδικασία του post production θα διαρκέσει για διάστημα τεσσάρων έως έξι μηνών.

Dirty Angels

Υπόθεση: Η ταινία διαδραματίζεται στο σύγχρονο Αφγανιστάν την παραμονή της αναχώρησης των Ενόπλων Δυνάμεων των ΗΠΑ. Ακολουθεί την ιστορία μιας μονάδας του αμερικανικού στρατού που αποτελείται αποκλειστικά από γυναίκες καθώς αντιμετωπίζει τις δυνάμεις των Ταλιμπάν και του ISIS και προσπαθεί να απελευθερώσει τους συμπολεμιστές της από την αιχμαλωσία, καθώς και Αφγανούς αμάχους που παγιδεύονται στα διασταυρούμενη πυρά μεταξύ του ISIS και των Ταλιμπάν. Η ταινία θα γυριστεί στο Μαρόκο και στη Θεσσαλονίκη. Τα γυρίσματα στη Θεσσαλονίκη, που θα αρχίσουν το πρώτο δεκαήμερο του Δεκεμβρίου και θα διαρκέσουν περίπου τρεις μήνες, θα γίνουν σε διάφορες περιοχές, όπως η Περαία, το Ασβεστοχώρι και η δυτική Θεσσαλονίκη. Ο προϋπολογισμός της ταινίας είναι 35 εκ. ευρώ, ενώ εκτιμάται ότι θα απασχοληθούν περίπου 250 Έλληνες σε διάφορες θέσεις εργασίας, μεταξύ των οποίων και ηθοποιοί.

Παραγωγή: Millennium Media

Παραγωγοί: Moshe Diamant (The Protégé, Timecop, Hurricane Heist, Black Dahlia), Yariv Lerner (Hellboy, Angel has Fallen, Rambo 4, Hitman’s wife’s bodyguard), Rob Van Norden (Rambo Last Blood, The Enforcer, Bricklayer, Expendables 4)

Σκηνοθέτης: Martin Campbell, ο οποίος είναι γνωστός -μεταξύ άλλων- για τις ταινίες Casino Royale και Goldeneye (James Bond), Mask of Zorro 1 & 2, Green Lantern και The Foreigner

Πρωταγωνιστούν μεταξύ άλλων οι: Eva Green (Casino Royale, 300: Rise of an Empire, Kingdom of Heaven), Maria Bakalova (Borat 2, Guardians of the Galaxy Vol. 3).