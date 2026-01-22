Η Άννα Λιβαθυνού οριστικά εκτός «Καλημέρα Ελλάδα» – Η ανακοίνωση του Παναγιώτη Στάθη

Παρελθόν αποτελεί πλέον η Άννα Λιβαθυνού από την εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα», όπως ανακοίνωσε το πρωί της Πέμπτης (22.01.2026), ο – μέχρι και χθες – συμπαρουσιαστής της, Παναγιώτης Στάθης.

Η εξέλιξη αυτή επιβεβαιώνει το ρεπορτάζ του Γιώργου Σκρομπόλα στο zappit.gr, που ανέφερε ότι η Άννα Λιβαθυνού απομακρύνεται από το πλευρό του Παναγιώτη Στάθη και την πρωινή ενημερωτική εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα».

«Να πω ότι από δω και πέρα η εκπομπή θα είναι χωρίς την Άννα. Θέλω να την ευχαριστήσω για αυτή τη συνεργασία που είχαμε όλους αυτούς τους μήνες, να την ευχαριστήσω για την παρουσία της στην εκπομπή. Να της ευχηθώ από την καρδιά μου καλή συνέχεια σε ό,τι κάνει εδώ στον ΑΝΤ1», είπε στην έναρξη της εκπομπής ο Παναγιώτης Στάθης.

Εν τω μεταξύ, η Άννα Λιβαθυνού δεν αποχαιρέτησε τους τηλεθεατές, καθώς η αποφώνηση της χθεσινής εκπομπής δεν προμήνυε ότι η συνεργασία αυτή θα ολοκληρωνόταν τόσο ξαφνικά και καταμεσής της εβδομάδας.

Ακολουθεί ο διάλογος μεταξύ των δύο δημοσιογράφων το πρωί της Τετάρτης:

Άννα Λιβαθυνού: Λοιπόν, κλείνουμε;

Παναγιώτης Στάθης: Κλείνουμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.

Άννα Λιβαθυνού: Μένετε εδώ για όλο το πρόγραμμα φυσικά του ΑΝΤ1.

Παναγιώτης Στάθης: Ακριβώς. Αύριο στις έξι θα είμαστε εδώ. Καλημέρα σε όλους.

Άννα Λιβαθυνού: Γεια σας, γεια σας.

«Ερχόμαστε να συνεχίσουμε το “Καλημέρα Ελλάδα”, όχι φυσικά να αντικαταστήσουμε τον Γιώργο Παπαδάκη – δεν μπορεί κανείς να το κάνει αυτό – αλλά να βάλουμε τη δική μας πινελιά, ανάλογα και με τις ανάγκες της κοινωνίας πλέον για να συνεχίσουμε να ομορφαίνουμε τα πρωινά του κόσμου. Ζεστά, όμορφα, να ενημερωνόμαστε και να περνάμε και πολύ όμορφα παράλληλα.

Τον Γιώργο Παπαδάκη τον αποκαλώ δάσκαλο, τον αγαπώ πάρα πολύ και αυτές τις ημέρες που μιλάμε, μιας και ορισμένες έρχεται στο γραφείο, μας έδωσε και τις συμβολές του. Να είμαστε ο εαυτός μας, να είμαστε αυθόρμητοι και αυθεντικοί», είχε δηλώσει πρόσφατα η Άννα Λιβαθυνού για την εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα».