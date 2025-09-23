Η Ανθή Βούλγαρη «λύγισε» στον αέρα της εκπομπής της – «Πώς ήταν το παιδάκι πέρσι και πώς είναι φέτος»

«Έσπασε» στον τηλεοπτικό αέρα της εκπομπή της η Ανθή Βούλγαρη, κατά την διάρκεια της προβολής ενός video με τον νεαρό φίλαθλο Μιχαήλ Πάνου, ο οποίος κατάφερε να βγει νικητής από τη μάχη με τον καρκίνο.

Η Ανθή Βούλγαρη εμφανώς συγκινημένη από τα λόγια του νεαρού, ο οποίος μίλησε για την περιπέτειά του κατά την διάρκεια της παρουσίασης στα Βραβεία ΠΣΑΠΠ το βράδυ της Δευτέρας (22/9), ανέφερε: «Πολύ συγκινητικό… και πόσα παιδάκια, ρε παιδί μου, δίνουν αυτή τη μάχη. Είδα τη διαφορά, πώς ήταν το παιδάκι πέρσι και πώς είναι φέτος. Πόσο ταλαιπωρημένο και χωρίς μαλλάκια και φέτος τα κατάφερε και είναι νικητής και δίνει το δικό του μήνυμα στα άλλα παιδάκια», σχολίασε μετά την προβολή του βίντεο η Ανθή Βούλγαρη, σκουπίζοντας τα δάκρυα από το πρόσωπό της.

Στην συνέχεια τον λόγο πήρε ο έτερος παρουσιαστής της εκπομπής Ιορδάνης Χασαπόπουλος ο οποίος θέλησε να σημειώσει: «Όλοι κλάψανε, ήταν πράγματι πολύ συγκινητικό. Καλό είναι να αναδεικνύουμε αυτές τις προσπάθειες, γιατί είναι εκατοντάδες, χιλιάδες οι άνθρωποι που δίνουν αυτή τη μάχη».

«Αυτό ήταν το πιο ωραίο θέμα που μας έχεις φέρει» ανέφερε κλείνοντας η Ανθή Βούλγαρη, σε μια πολύ ανθρώπινη και συγκινητική στιγμή για την ίδια.

Ο μικρός Μιχαήλ Πάνου μίλησε το βράδυ της Δευτέρας (22/9) στα Βραβεία ΠΣΑΠΠ για την μάχη που έδωσε με τον καρκίνο, από την οποία κατάφερε να βγει νικητής, στέλνοντας ένα μήνυμα ελπίδας και δύναμης.