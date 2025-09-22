Αθλητικά

O Ολυμπιακός είχε πέντε παρουσίες στην κορυφαία ενδεκάδα της Super League, στα βραβεία του ΠΣΑΠΠ

Το ελληνικό ποδόσφαιρο αναγνώρισε ότι ο νταμπλούχο Ελλάδας είχε τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές και τον καλύτερο προπονητής
Ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί (ΦΩΤΟ Eurokinissi)
Ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί (ΦΩΤΟ Eurokinissi)

Με τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ να έχει πάρει τον τίτλο του κορυφαίου προπονητή της περσινής Super League και τον Κωνσταντή Τζολάκη αυτόν του καλύτερου τερματοφύλακα, ο νταμπλούχος Ολυμπιακός είδε συνολικά πέντε παίκτες του να βρίσκονται στην κορυφαία ενδεκάδα, που αναδείχθηλε στα βραβεία του ΠΣΑΠΠ.

Οι Τζολάκης, Ρέτσος, Μουζακίτης, Ζέλσον μαρτίνς και Αγιούμπ Ελ Κααμπί βρέθηκαν μεταξύ των κορυφαίων του περσινού πρωταθλήματος, και πήρα το βραβείο που τους αντιστοιχούσε από τον ΠΣΑΠΠ.

Η κορυφαία ενδεκάδα της περσινής σεζόν:

Τζολάκης (Ολυμπιακός), Βαγιαννίδης (Παναθηναϊκός), Μιχαηλίδης (ΠΑΟΚ), Ρέτσος (Ολυμπιακός), Αθανασίου (Ατρόμητος), Μουζακίτης (Ολυμπιακός), Ουναΐ (Παναθηναϊκός), Κωνσταντέλιας (ΠΑΟΚ), Μαρτίνς (Ολυμπιακός), Ελ Κααμπί (Ολυμπιακός), Μορόν (Άρης)

