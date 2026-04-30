Η απόφαση της Σίας Κοσιώνη να αποχωρήσει από τον ΣΚΑΪ

Επί σχεδόν είκοσι χρόνια, η Σία Κοσιώνη είναι η παρουσιάστρια του κεντρικού δελτίου ειδήσεων του ΣΚΑΪ, ενώ έχει ηγηθεί στον τηλεοπτικό αέρα των εκλογικών βραδιών και άλλων σημαντικών ενημερωτικών εκπομπών και έκτακτων γεγονότων.

Δεν είναι τυχαίο που στο εσωτερικό του ΣΚΑΪ…και όχι μόνο… χαρακτηρίζουν τη Σια Κοσιώνη ως «σημαία» του σταθμού, κατέχοντας εμβληματική θέση στον ειδησεογραφικό τομέα του. Όπως φαίνεται όμως, η ίδια η δημοσιογράφος αποφάσισε να υποστείλει τη σημαία του ΣΚΑΪ και να αποχωρήσει από τον σταθμό.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σύμφωνα με έγκυρες πληροφορίες μου, η Σία Κοσιώνη συναντήθηκε με ανώτατο αξιωματούχο του ΣΚΑΪ και του ανακοίνωσε κάτι που ψιθυριζόταν έντονα το τελευταίο διάστημα στις εγκαταστάσεις του τηλεοπτικού σταθμού: ότι δεν επιθυμεί να συνεχίσει στο κανάλι του Φαλήρου. Λέγεται ότι οι λόγοι για τη λήψη αυτής της απόφασης έχουν να κάνουν με αλλαγές στην ιεραρχία του σταθμού, καθώς και με τη «γραμμή», τη στρατηγική και τη «ματιά» που χαράζονται από τη διοίκηση και έχουν προκαλέσει την αντίδραση της δημοσιογράφου.

Στο σημείο αυτό αξίζει να αναφέρω ότι η πρόσφατη αποχώρηση του Γενικού Διευθυντή Ειδήσεων και Ενημέρωσης του Ομίλου ΣΚΑΪ, Βασίλη Παπαδρόσου, από τον ΣΚΑΪ, με τον οποίο η Σία Κοσιώνη συνεργάστηκε στενά και επιτυχημένα τα τελευταία επτάμιση χρόνια, φαίνεται ότι λειτούργησε σημαντικά ώστε η δημοσιογράφος να οδηγηθεί στην απόφαση της «υποστολής της σημαίας». Σίγουρα δεν ήταν τυχαία η εγκάρδια, δημόσια ευχαριστήρια ανάρτηση της Κοσιώνη στον Παπαδρόσο, προϊδεάζοντας στελέχη του ΣΚΑΪ για τις εξελίξεις.

Σύμφωνα με τις ίδιες έγκυρες πληροφορίες μου, στη συνάντηση της Κοσιώνη με τον ανώτατο αξιωματούχο δεν οριστικοποιήθηκε η απόφαση του «διαζυγίου», αλλά, όπως όλα δείχνουν, είναι δύσκολο να «γεφυρωθεί» το χάσμα ανάμεσα στις δύο πλευρές και εκτιμάται ότι η απόφαση της Σίας Κοσιώνη να αποχωρήσει είναι οριστική.

Τέλος, αξίζει να αναφέρω ότι έχει οριστεί μία νέα συνάντηση μεταξύ των δύο πλευρών, από την οποία θα κριθεί είτε η ανανέωση της συνεργασίας τους είτε -όπως εκτιμάται και το πιο πιθανό- έως το τέλος Ιουνίου που λήγει το συμβόλαιό της, η Σία Κοσιώνη θα αποχαιρετήσει τους τηλεθεατές από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΣΚΑΪ, σηματοδοτώντας το τέλος μιας ολόκληρης εποχής για την ενημέρωση του σταθμού.