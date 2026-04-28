Η Σία Κοσιώνη «αποχαιρέτισε» τον Βασίλη Παπαδρόσο που έφυγε από τον ΣΚΑΪ: Είμαι υπερήφανη για κάθε στιγμή

Ολοκληρώθηκε η συνεργασία του ΣΚΑΪ με τον διευθυντή ενημέρωσης και ειδήσεων, Βασίλη Παπαδρόσο, ύστερα από 7,5 χρόνια. Η παρουσιάστρια του κεντρικού δελτίου ειδήσεων του σταθμού, Σία Κοσιώνη, θέλησε να τον ευχαριστήσει για την επαγγελματική τους συνύπαρξη.

Όπως ανέφερε νωρίτερα το newsit.gr, ο ΣΚΑΪ και ο Βασίλης Παπαδρόσος αποφάσισαν να τραβήξουν χωριστούς δρόμους, βάζοντας τέλος στη συνεργασία τους. Η Σία Κοσιώνη, την Τρίτη (28.04.2026) που έγινε γνωστή η είδηση του «διαζυγίου» έκανε μία συγκινητική ανάρτηση.

«Όπως όλες τις δουλειές, έτσι και τη δική μας, την κάνουν οι άνθρωποι. Για αυτό και η σημερινή μέρα είναι δύσκολη για μένα, καθώς είναι η τελευταία του Βασίλη Παπαδρόσου ως Γενικού Διευθυντή ειδήσεων και ενημέρωσης στον ΣΚΑΪ μετά από σχεδόν οκτώ πυκνά και δημιουργικά χρόνια με πολλές και μεγάλες επιτυχίες.

Ο Βασίλης είναι ένας σπάνιος επαγγελματίας, ένας μαχητής της τηλεόρασης με βαθιά γνώση, όραμα και στόφα πρωταθλητή. Του είμαι ευγνώμων γιατί για μένα υπήρξε ένας σπουδαίος, έμπιστος και ειλικρινής συνεργάτης.

Μαζί διαχειριστήκαμε δύσκολες καταστάσεις, μεγάλες κρίσεις, οριακές στιγμές, συμφωνώντας, διαφωνώντας μα κυρίως συνθέτοντας. Πάντα, κρατώντας ψηλά τη σημαία της δημοσιογραφίας, της ηθικής και της συναδελφικότητας. Με αμοιβαίο σεβασμό ο ένας για την άποψη και κυρίως για την αξία του άλλου. Με πάθος και πίστη σε μια σπουδαία δημοσιογραφική ομάδα.

Βασίλη, η φωνή σου θα βουίζει στο αυτί μου για πολύ καιρό. Είμαι υπερήφανη για κάθε στιγμή και σίγουρη για την επιτυχία σου σε ό,τι όμορφο ξανοίγεται μπροστά σου», έγραψε η Σία Κοσιώνη στην ανάρτηση που έκανε για τον Βασίλη Παπαδρόσο.

Η ανακοίνωση του ΣΚΑΪ

«Ο Όμιλος ΣΚΑΪ ανακοινώνει την ολοκλήρωση της συνεργασίας του με τον Γενικό Διευθυντή Ενημέρωσης και Ειδήσεων, κ. Βασίλη Παπαδρόσο, έπειτα από μια δημιουργική διαδρομή 7,5 ετών.

Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, ο κ. Παπαδρόσος συνέβαλε ουσιαστικά στη διαμόρφωση και τον συντονισμό της ειδησεογραφικής κάλυψης του Ομίλου. Διαχειρίστηκε με επιτυχία απαιτητικές και πολυεπίπεδες συνθήκες ενημέρωσης με συνέπεια και επαγγελματισμό. Εκλογικές αναμετρήσεις, η πανδημία COVID-19, διεθνείς εξελίξεις, καθώς και σημαντικά πολιτικά και κοινωνικά γεγονότα βρέθηκαν στο επίκεντρο, με τη συμβολή του να είναι καθοριστική, τόσο στον σχεδιασμό της ύλης όσο και στη διασφάλιση της έγκυρης και συνεπούς ενημέρωσης του κοινού.

Ο Όμιλος ΣΚΑΪ εκφράζει τις θερμές του ευχαριστίες για τη συνεργασία και την πολύτιμη συνεισφορά του κ. Παπαδρόσου και του εύχεται κάθε επιτυχία στα επόμενα επαγγελματικά και προσωπικά του βήματα.

Ο Όμιλος συνεχίζει με συνέπεια την πορεία του, επενδύοντας στην ποιότητα της ενημέρωσης και την εμπιστοσύνη του κοινού».