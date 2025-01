Η Έλενα Παπαρίζου έκλεψε την παράσταση φορώντας φόρεμα του Βρεττού Βρεττάκου με 200 χιλιάδες κρύσταλλα

Η Έλενα Παπαρίζου με μία μοναδική εμφάνιση χτες (30.01.2025) στον εθνικό τελικό της Eurovision, ταξίδεψε το ελληνικό κοινό στο μακρινό, πλέον, 2005, όταν «το σήκωσε» στο Κίεβο ερμηνεύοντας τον ποπ «ύμνο» My Number One, αλλά και το Die For You του 2001, με τα οποία έχει γράψει ιστορία στον θεσμό του διαγωνισμού τραγουδιού.

Η «Number One» τραγουδίστρια άφησε το στίγμα της στον ελληνικό τελικό της Eurovision που πραγματοποιήθηκε στο «Christmas Theater», τον οποίο παρουσίασε μαζί με τον επίσης κορυφαίο Σάκη Ρουβά. Η Έλενα Παπαρίζου αποθεώθηκε από το κοινό με την ερμηνεία της, αφού έκανε τόσο τον κόσμο που την απόλαυσε live όσο και τους τηλεθεατές να τραγουδούν μαζί της τις απόλυτες επιτυχίες της.

Εκτός από τον ρόλο της ως παρουσιάστρια μαζί με τον Σάκη Ρουβά και τις ερμηνευτικές της ικανότητες, η Έλενα Παπαρίζου έκλεψε τις εντυπώσεις και με την εμφάνισή της.

Για την ανακοίνωση του αποτελέσματος, η σταρ επέλεξε μια δημιουργία του Έλληνα σχεδιαστή Βρεττού Βρεττάκου. Ένα custom couture μάξι φόρεμα διακοσμημένο με 200.000 κρύσταλλα σε χρώματα που παρέπεμπαν στον μυθικό βασιλιά Μίδα, δημιουργώντας ένα ιριδίζον αποτέλεσμα που μαγνήτιζε τα βλέμματα.

Όπως δήλωσε ο σχεδιαστής στο ΑΠΕ – ΜΠΕ πρόκειται για μία «δημιουργία με sexy glam cutouts κεντημένo με κρυστάλλους στο χρώμα του golden shadow».

«Είναι εμπνευσμένη από τα bodyconscious φορέματα του θρυλικού οίκου μόδας Halston, στα τέλη της δεκαετίας του 70 και τις iconic μούσες του όπως τη Μπιάνκα Τζάγκερ (Bianca Jagger), τη Τζέρι Χολ (Jerry Hall) και τη Φάρα Φόσετ (Farrah Fawcett)» πρόσθεσε.

Η εμφάνιση ολοκληρώθηκε με ένα ζευγάρι εντυπωσιακές, πανύψηλες μπότες, επίσης δημιουργία του Έλληνα σχεδιαστή με τα ίδια κρύσταλλα που κοσμούσαν και το φόρεμα δημιουργώντας μια αρμονική και εντυπωσιακή συνέχεια.

Λίγο πριν ανακοινωθεί ότι η Κλαυδία θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στον 69ο μουσικό διαγωνισμό στη Βασιλεία της Ελβετίας, παρουσιάζοντας την «Αστερομάτα» η δημοφιλής τραγουδίστρια δέχτηκε μια τρυφερή έκπληξη για τα γενέθλιά της.

Ο Σάκης Ρουβάς, κάλεσε ξαφνικά επί σκηνής τον Φωκά Ευαγγελινό ο οποίος εμφανίστηκε κρατώντας μια εντυπωσιακή τούρτα. Η Έλενα Παπαρίζου έσβησε τα κεράκια της και ευχαρίστησε με δάκρυα στα μάτια συνεργάτες, φίλους και το κοινό για τις θερμές ευχές.