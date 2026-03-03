Media

Η Μαρία Κωνσταντάρου έπαιξε στο «Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος» και έφτασε στα 2.000 ευρώ

Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου μπήκε μαζί με την Μαρία Κωνσταντάρου στο πλατό της εκπομπής «Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος»
Μαρία Κωνσταντάρου και Γρηγόρης Αρναούτογλου
Μαρία Κωνσταντάρου και Γρηγόρης Αρναούτογλου

Η Μαρία Κωνσταντάρου έζησε το «όνειρό της» και μπήκε στο πλατό της εκπομπής «Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος», που συνεχίζεται με επιτυχία για ακόμα μία σεζόν στον ΑΝΤ1. Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου είχε ακούσει την ηθοποιό να λέει σε παλαιότερη συνέντευξή της, πως θα ήθελε κάποια στιγμή να πάρει μέρος στο τηλεπαιχνίδι και φρόντισε να ικανοποιήσει την επιθυμία της. 

Μετά τη συνέντευξη που του παραχώρησε για την εκπομπή «The 2night Show», ο Γρηγόρης Αρναούτογλου οδήγησε τη Μαρία Κωνσταντάρου στο παλτό της εκπομπής «Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος». Το κοινό ήταν στη θέση τους, οι συντελεστές της εκπομπής πανέτοιμοι και οι ερωτήσεις είχαν επιλεγεί.

Η επιθυμία της ηθοποιού να συμμετάσχει στο τηλεπαιχνίδι είχε γίνει γνωστή μέσα από την εκπομπή «Buongiorno» με τη Φαίη Σκορδά, όπου είχε αποκαλύψει πως είχε κάνει τρεις συνεχόμενες αιτήσεις χωρίς να λάβει απάντηση. Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου είχε παρέμβει τηλεφωνικά στην εκπομπή, συνομιλώντας μαζί της και αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο, κάποια στιγμή να κληθεί για να παίξει.

Σε μια ειδική βραδιά αφιερωμένη σε εκείνη, η Μαρία Κωνσταντάρου έπαιξε στον «Εκατομμυριούχο» και, απαντώντας σωστά στις ερωτήσεις, έφτασε μέχρι το ποσό των 2.000 ευρώ, ζώντας το όνειρο που για καιρό επιθυμούσε.

«Με 785 ευρώ σύνταξη δεν μπορείς να ζήσεις, ζω έναν εφιάλτη κατά καιρούς» είχε πει λίγο νωρίτερα η Μαρία Κωνσταντάρου, κατά τη διάρκεια της συνέντευξης που παραχώρησε στον Γρηγόρη Αρναούτογλου για την εκπομπή «The 2night Show».

