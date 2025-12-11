Η Μίνα Αρναούτη ξεσπά: «Η Δάφνη Καραβοκύρη προφανώς ζει σε έναν άλλο πλανήτη και δεν καταλαβαίνει»

Ένα νέο beef φαίνεται να δημιουργείται, ύστερα από κάποιες δηλώσεις της Δάφνης Καραβοκύρη για τη Μίνα Αρναούτη, οι οποίες ενόχλησαν ιδιαίτερα τη φίλη του Παντελή Παντελίδη.

Η Μίνα Αρναούτη μέσω των social media σχολίασε όσα είπε μερικές ώρες νωρίτερα για εκείνη η Δάφνη Καραβοκύρη, αναφέροντας ότι η νεαρή δημοσιογράφος ζει σε έναν άλλο πλανήτη και δεν καταλαβαίνει.

«”Τουνίζει αυτή η κατάσταση, δεν καταλαβαίνω γιατί να εκθέτει το προσωπικό της αφήγημα δημόσια…”».

Η Δάφνη Καραβοκύρη προφανώς ζει σε έναν άλλο πλανήτη και δεν καταλαβαίνει. Εύχομαι να μη χρειαστεί ποτέ να πρέπει να αποδείξει το αυτονόητο για την αξιοπρέπειά της, την αλήθεια της και την ίδια της την υπόσταση.

Θέλω να ξεκαθαρίσω πως δεν ευθύνομαι εγώ για όσα έχουν πάρει δημοσιότητα ούτε ποτέ επέλεξα να με συζητάνε όλοι. Και σίγουρα δεν δέχομαι να με βάζουν σε μια ζυγαριά με την ιστορία μιας άλλης κοπέλας την οποία σέβομαι απόλυτα γιατί ξέρω τι σημαίνει να παλεύεις να ακουστείς σε μια κοινωνία που κάνει τα πάντα για να μη σε πιστέψει. Ξέρω τι σημαίνει να σου ζητούν αποδείξεις για πράγματα που θα έπρεπε να είναι ξεκάθαρα από την αρχή ενώ εσύ προσπαθείς απλώς να υπερασπιστείς τον εαυτό σου.

Αντί λοιπόν να προσπαθεί να κλείσει στόματα γυναικών που έχουν ήδη κατακεραυνωθεί ηθικά, θα ήταν καλό ίσως να την ενθαρρύνει κι άλλες να μιλήσουν. Να στέκεται δίπλα και όχι απέναντι. Γιατί όταν επιλέγεις να στηρίξεις στερεότυπα και εξισώσεις με άκυρα επιχειρήματα τότε γίνεσαι κομμάτι του προβλήματος και όχι της λύσης. Εγώ θα συνεχίσω να μιλώ όταν έχω κάτι ουσιαστικό να πω. Όχι επειδή το διάλεξα, αλλά επειδή κανείς δεν έχει το δικαίωμα να φιμώνει την αλήθεια μιας γυναίκας», έγραψε η Μίνα Αρναούτη.

Όσα είχε σχολιάσει η Δάφνη Καραβοκύρη

«Τουνίζει αυτή η κατάσταση, δεν καταλαβαίνω γιατί να εκθέτει το προσωπικό της αφήγημα δημόσια.

Η αποζημίωση δεν θα έρθει από τον κόσμο, δεν θα έρθει από τις τηλεοπτικές εκπομπές, δεν θα έρθει από τα τηλεοπτικά πλατό και ούτε θα αλλάξει. Επίσης είναι ένας άνθρωπος που δεν βρίσκεται στη ζωή και ήταν ο τρίτος που θα μπορούσε να προσθέσει πληροφορίες σε αυτό το αφήγημα. Δεν μιλάει με την κοπέλα την άλλη για δικούς της λόγους. Αφού δεν μιλάς, ή λες τους λόγους ή δεν το αναφέρεις καθόλου, είναι άσχετο.

Δεν καταλαβαίνω σε τι εξυπηρετεί τώρα, θα μου πεις ναι, γιατί τώρα δόθηκαν οι αποζημιώσεις, γιατί λοιπόν δεν πας να κάνεις μια αίσθηση, γιατί δεν πας να ξανανοίξεις τον φάκελο», είχε αναφέρει στην εκπομπή «Real View» η Δάφνη Καραβοκύρη για τη Μίνα Αρναούτη.