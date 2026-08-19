Η Ολίβια Κόλμαν στο «Only Murders in the Building» – Η 6η σεζόν μεταφέρει τη δράση στο Λονδίνο

Η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός Ολίβια Κόλμαν είναι το τελευταίο μεγάλο όνομα που προστίθεται στο καστ της 6ης σεζόν του «Only Murders in the Building», της δημοφιλούς κωμικής σειράς μυστηρίου που επιστρέφει με μια σημαντική αλλαγή: για πρώτη φορά, η δράση μεταφέρεται από τη Νέα Υόρκη στο Λονδίνο.

Η 52χρονη ηθοποιός Ολίβια Κόλμαν θα συμμετάσχει στον νέο κύκλο των 10 επεισοδίων, ο οποίος ακολουθεί την παρέα των ερασιτεχνών ντετέκτιβ που δημιουργούν podcast με θέμα δολοφονίες μέσα και γύρω από το πολυτελές συγκρότημα διαμερισμάτων τους.

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Η συμμετοχή της Κόλμαν αποκαλύφθηκε την Τρίτη (18.08.2026) μέσα από ένα σύντομο βίντεο που δημοσιεύθηκε στον επίσημο λογαριασμό της σειράς στο Instagram.

Στο βίντεο εμφανίζεται η Σελένα Γκόμεζ, η οποία υποδύεται τη Mabel Mora, δίπλα στη Μέριλ Στριπ. «Έχουμε φιλοξενήσει τόσους καταπληκτικούς guest stars στο Only Murders in London», λέει η Γκόμεζ.

Η Μέριλ Στριπ, η οποία υποδύεται την εκκεντρική ηθοποιό Loretta Durkin, απαντά: «Ναι, αλλά μας λείπει ακόμη ένας». Τότε παρεμβαίνει ο Μάρτιν Σορτ, ο οποίος μαζί με τον Στιβ Μάρτιν και τη Γκόμεζ αποτελεί την βασική τριάδα της σειράς.

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Οι πρωταγωνιστές παρουσιάζουν στη συνέχεια τη νέα τους συμπρωταγωνίστρια. Η Ολίβια Κόλμαν εμφανίζεται χαμογελαστή, φορώντας ένα καφέ μάξι φόρεμα και κάνοντας μια χαρακτηριστική υπόκλιση.

Από τη Νέα Υόρκη στο Λονδίνο

Η νέα σεζόν θα μεταφέρει την ιστορία για πρώτη φορά στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού.

Η ομάδα θα ταξιδέψει στο Λονδίνο, όπου θα κληθεί να διερευνήσει τον θάνατο της Cinda Canning, του χαρακτήρα που υποδύεται η Tina Fey.

Η αλλαγή σκηνικού συνοδεύεται και από μια εντυπωσιακή βρετανική «ενίσχυση» του καστ.

Μεταξύ των ονομάτων που συμμετέχουν στη νέα σεζόν βρίσκονται ο Sir Derek Jacobi, ο Martin Freeman, η Geri Halliwell-Horner και ο Jamie Demetriou, ενώ στο καστ προστίθενται επίσης οι David Tennant, Jennifer Saunders και Richard Ayoade.

Η Nicola Coughlan, γνωστή από το «Bridgerton», θα εμφανιστεί επίσης στη νέα σεζόν και μοιράστηκε στα social media τον ενθουσιασμό της για την εμπειρία των γυρισμάτων, γράφοντας ότι «λάτρεψε» τον χρόνο που πέρασε στο συγκεκριμένο project.

Στη νέα σεζόν θα συμμετάσχει ακόμη η συμπρωταγωνίστρια της Coughlan στο «Bridgerton», Simone Ashley, καθώς και οι Rhea Norwood, Lesley Nicol, Kathryn Hunter και η πρώην πρωταγωνίστρια του «Doctor Who», Jodie Whittaker.

Το «Only Murders in the Building» έχει καθιερωθεί για τις εντυπωσιακές guest εμφανίσεις του.

Στην 5η σεζόν συμμετείχαν μεταξύ άλλων η βραβευμένη με Όσκαρ Da’Vine Joy Randolph, ο Richard Kind και ο βραβευμένος με Emmy Nathan Lane.

Από τους προηγούμενους κύκλους έχουν περάσει επίσης ο Paul Rudd, η συγγραφέας και ηθοποιός Shirley MacLaine και η Renée Zellweger.

Η προσθήκη της Ολίβια Κόλμαν έρχεται να ενισχύσει ακόμη περισσότερο το ήδη εντυπωσιακό καστ της σειράς. Η Βρετανίδα ηθοποιός έχει διαγράψει σημαντική πορεία σε κινηματογράφο και τηλεόραση, με χαρακτηριστικές ερμηνείες στις παραγωγές «The Favourite», «The Crown», «Broadchurch» και «Fleabag».

Η νέα, 10 επεισοδίων, σεζόν του «Only Murders in the Building» θα είναι διαθέσιμη διεθνώς μέσω Disney+.