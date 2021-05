Η αγαπημένη ηθοποιός, γνωστή για το ρόλο της γιατρού Κάλι Τόρες στην ιατρική τηλεοπτική σειρά «Grey’s Anatomy» και βραβευμένη με Tony, Σάρα Ραμίρεζ, ανακοινώθηκε ότι θα βρίσκεται στην παραγωγή της επερχόμενης σειράς του «Sex and the City» με τίτλο «And Just Like That…».

Πρόκειται για τον πρώτο χαρακτήρα που δεν χαρακτηρίζεται ούτε άντρας ούτε γυναίκα. Η Ραμίρες θα ενσαρκώσει τον ρόλο της Τσε Ντίαζ (Che Diaz), μίας stand-up κωμικής ηθοποιού. Η Τσε έχει ένα διαδικτυακό ραδιόφωνο όπου η Κάρι Μπράντσο (Σάρα Τζέσικα Πάρκερ), εμφανίζεται συχνά. Ο ρόλος της Τσε διακρίνεται από πηγαία αίσθηση του χιούμορ και οι συζητήσεις της σχετικά με τους ρόλους των φύλων έχουν κάνει το ραδιόφωνο της πολύ δημοφιλές.

Το «And Just Like That…» ακολουθεί την Κάρι, την Μιράντα (Σίνθια Νίξον) και την Σάρλοτ (Κρίστιν Ντέιβις) καθώς διαβαίνουν το ταξίδι της ζωής και φιλίας από την ηλικία των 30 και 40 στην ακόμα πιο περίπλοκη πραγματικότητα των 50.

Ο Μάικλ Πάτρικ Κινγκ, εκτελεστικός παραγωγός της σειράς, δήλωσε: «Όλοι στο “And Just Like That…” είναι πολύ ενθουσιασμένοι που μία τόσο δυναμική ταλαντούχα ηθοποιός, όπως η Σάρα Ραμίρες, έχει ενταχθεί στην οικογένεια του “Sex and the City”. Είναι ένα μοναδικό ταλέντο, τόσο στην κωμωδία όσο και στο δράμα και αισθανόμαστε ενθουσιασμένοι από τη δημιουργία αυτού του νέου χαρακτήρα».

Το «And Just Like That…» θα αποτελείται από 10 επεισόδια μισής ώρας. Η σειρά αναμένεται να προβληθεί στα τέλη του 2021 ή στις αρχές του 2022.