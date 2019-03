«Η σχέση μου μού κόστισε τη φιλία με τον Γιώργο Παπαδόπουλο»

«Την περίοδο του Just The 2 of Us, ο Γιώργος Παπαδόπουλος με έβαλε να ανοίξω τον πρώτο μου λογαριασμό στο Instagram και χωρίς να κάνω σχεδόν τίποτα απέκτησα 250.000 followers. Εκείνη η περίοδος ήταν περίεργη για μένα, γιατί δεν ήμουν ο άνθρωπος που βλέπεις τώρα. Επηρεαζόμουν πολύ από το περιβάλλον μου, το οποίο ήταν πιο εναλλακτικό, δηλαδή οι φίλοι μου ήταν πιο underground. Άκουγα τα σχόλια αυτών των ανθρώπων, τα οποία στην πορεία κατάλαβα ότι δεν γίνονταν για καλό. Αυτό, σε συνδυασμό με το ότι έβλεπα γραμμένο το όνομά μου παντού στο Διαδίκτυο, με έκανε να νιώθω έξω από τα νερά μου. Τότε είχα μια σχέση με έναν άνθρωπο που…