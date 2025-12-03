Η Σύνθια Σάπικα απομακρύνθηκε από γενική διεθύντρια της ΕΡΤ3: Το παρασκήνιο της απόφασης

Με απόφαση του ΔΣ της ΕΡΤ παύθηκε από τη θέση της Γενικής Διευθύντριας της ΕΡΤ3 η δημοσιογράφος Σύνθια Σάπικα.

Η απόφαση ελήφθη κατά τη συνεδρίαση του ΔΣ της ΕΡΤ ΑΕ, την Τρίτη (02.12.2025) με τη δημοσιογράφο Σύνθια Σάπικα να ενημερώνεται άμεσα για την απομάκρυνσή της από την ΕΡΤ3. Η θητεία της έληγε τον προσεχή Φεβρουάριο.

Όπως αναφέρει το zappit.gr υπάρχει έντονο παρασκήνιο και η απόφαση για την παύση από τα καθήκοντά της προκάλεσε ανακούφιση σε μεγάλη μερίδα εργαζόμενων της ΕΡΤ3.

Οι πληροφορίες κάνουν λόγο ότι η Σύνθια Σάπικα δεν απέδωσε τα αναμενόμενα ενώ, μάλλον, προκαλούσε με τις αποφάσεις της, σε σημείο, μάλιστα, τέτοιο, που δύο διευθυντές κι ένας υποδιευθυντής υπέβαλαν τις παραιτήσεις τους στη διοίκηση της ΕΡΤ.

Δεν μπόρεσε να αντεπεξέλθει στις απαιτήσεις του ρόλου της, αλλά και στα projects της εταιρείας που φιλοδοξούσαν να καταστήσουν την ΕΡΤ3 ένα νέο, σύγχρονο κανάλι, με ισχυρό αποτύπωμα στην ελληνική περιφέρεια. Μεταξύ άλλων της καταλογίζεται ότι έδινε μεγάλο βάρος στην προσωπική της προβολή προκαλώντας δυσαρέσκεια στη συνεργασία της, όχι μόνο στο εσωτερικό της ΕΡΤ3, αλλά και ευρύτερα.

Η σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι φαίνεται πως ήταν τα όσα υποστήριξε, μιλώντας σε εκδήλωση στη Παλιά Φιλοσοφική Σχολή του ΑΠΘ. Η Σύνθια Σάπικα φέρεται να ισχυρίστηκε ότι οι εκπαιδευτικοί είναι κακοί γονείς και μάλιστα, όλα αυτά τα είπε σε ένα ακροατήριο δεκάδων εκπαιδευτικών, παρουσία του υφυπουργού Παιδείας Νίκου Παπαιωάννου και του πρύτανη του ΑΠΘ Κυριάκου Αναστασιάδη.

Κατά πληροφορίες, η αποστροφή της αυτή προκάλεσε έντονες αντιδράσεις με τη διευθύντρια Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Θεσσαλονίκης Ζωή Βαζούρα να εγκαλεί την κυρία Σάπικα, η οποία πάντως δεν διόρθωσε τις εντυπώσεις που η ίδια είχε προκαλέσει.

Με δεδομένο ότι η Σύνθια Σάπικα εκπροσωπούσε τη δημόσια τηλεόραση στη συγκεκριμένη εκδήλωση, μετά από αυτό το περιστατικό ήταν μονόδρομος για τη διοίκηση της ΕΡΤ να κινήσει τις διαδικασίες καθαίρεσης της. Σε συνεδρίαση του το ΔΣ της ΕΡΤ αποφάσισε ομόφωνα την καθαίρεση της, καθώς κρίθηκε ότι έπληξε την αξιοπιστία της δημόσιας τηλεόρασης.