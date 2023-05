Η αναμονή σχεδόν τελείωσε! Μετά από μια ιστορική πορεία στους κινηματογράφους, η ταινία-παγκόσμιο φαινόμενο «Avatar: The Way of Water» του James Cameron, έρχεται την Τετάρτη 7 Ιουνίου στο Disney+ και θα περιλαμβάνει μπόνους περιεχόμενο με τους σκηνοθέτες, το καστ και την ομάδα παραγωγής.

Η ταινία «Avatar: The Way of Water», έκανε ντεμπούτο στις κινηματογραφικές αίθουσες στις 15 Δεκεμβρίου και έγινε η τρίτη πιο εμπορική ταινία όλων των εποχών παγκοσμίως συγκεντρώνοντας 2,32 δισεκατομμύρια δολάρια στο box office.

Υποψήφια για πολλά βραβεία Όσκαρ, μεταξύ άλλων και του Όσκαρ «Καλύτερης Ταινίας», η ταινία έγινε σημείο αναφοράς στον τομέα των οπτικών εφέ. Σε παραγωγή του James Cameron και του επί χρόνια συνεργάτη του Jon Landau, στην παραγωγή της 20th Century Studios-Lightstorm Entertainment πρωταγωνιστούν οι Sam Worthington, Zoe Saldaña, Sigourney Weaver, Stephen Lang, Cliff Curtis και Kate Winslet.

Στο επιφανές καστ συμμετέχουν επίσης οι ταλαντούχοι Britain Dalton, Jamie Flatters, Trinity Jo-Li Bliss, Bailey Bass και Jack Champion. Το σενάριο υπογράφουν οι James Cameron, Rick Jaffa και Amanda Silver, ενώ η ιστορία είναι των James Cameron, Rick Jaffa, Amanda Silver, Josh Friedman και Shane Salerno.

Οι David Valdes και Richard Baneham είναι οι εκτελεστικοί παραγωγοί της ταινίας.

Η ταινία «Avatar: The Way of Water», θέτει νέα όρια και αγγίζει ανεξερεύνητα βάθη, καθώς ο James Cameron επιστρέφει στον κόσμο της Πανδώρας σε αυτή τη γεμάτη συναισθήματα περιπέτεια δράσης.

Περισσότερα από δέκα χρόνια μετά τα γεγονότα της πρώτης ταινίας, το «Avatar: The Way of Water» παρουσιάζει την ιστορία της οικογένειας Sully (ο Jake, η Neytiri και τα παιδιά τους), τα προβλήματα που τους ακολουθούν, τις προσπάθειες που κάνουν για να κρατήσουν ο ένας τον άλλον ασφαλή, τις μάχες που δίνουν για να παραμείνουν ζωντανοί και τις τραγωδίες που υφίστανται.

Όλα αυτά με φόντο τα μαγευτικά θαλάσσια τοπία της Πανδώρας, όπου οι θεατές θα γνωρίσουν τον νέο πολιτισμό των Na’vi και μια σειρά από εξωτικά θαλάσσια πλάσματα.