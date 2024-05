Οι Wang Chung έμειναν έκπληκτοι με σειρά του Netflix όπου ακούγεται τραγούδι τους που κυκλοφόρησε το 1985

Οι Wang Chung κυκλοφόρησαν το 1985 το τραγούδι «To Live and Die in L.A», το οποίο σίγουρα δεν περίμεναν να ακουστεί στη σειρά «Everybody’s in LA» που προβάλλεται στο Netflix.

Η σειρά έξι επεισοδίων του Τζον Μαλέινι στο Netflix «Everybody’s in LA» χρησιμοποίησε ως θεματικό τραγούδι το «To Live and Die in L.A» που κυκλοφόρησαν οι Wang Chung, και οι ίδιοι είναι ενθουσιασμένοι για αυτό.

«Είναι έκπληξη το γεγονός ότι έγινε τόσο γνωστό με τον τρόπο που έγινε» δήλωσε ο τραγουδιστής του αγγλικού συγκροτήματος Wang Chung, Τζακ Χιουζ ο οποίος άκουσε για πρώτη φορά ότι το «Everybody’s in LA» χρησιμοποιείται στη σειρά μέσω του «του συνεργάτη τους που κάνει τα εμπορικά τους προϊόντα».

Ο κιθαρίστας Νικ Φίλντμαν, ήταν ήδη μεγάλος θαυμαστής του stand up κωμικού Τζον Μαλέινι, όταν έμαθε ότι το «To Live and Die in L.A.» γινόταν και πάλι δημοφιλές μέσω του Netflix. «Είναι πολύ ωραίο να το βλέπεις να χρησιμοποιείται με τόσο ωραίο τρόπο» σημείωσε. «Ο τρόπος με τον οποίο ακούγεται στη σειρά της οποίας έχω παρακολουθήσει μερικά επεισόδια και μου άρεσε πολύ, είναι αρμονικός πραγματικά. Αυτό το κολάζ εικόνων από το Λος Άντζελες, με τη μουσική μας φαίνεται σαν να ταιριάζουν απόλυτα. Είναι πολύ ευχάριστο για εμάς να το βλέπουμε» είπε.

Το τραγούδι κυκλοφόρησε ως μέρος του soundtrack των Wang Chung για την ομότιτλη ταινία του Γουίλιαμ Φρίντκιν.

Ο σκηνοθέτης ήταν θαυμαστής του γκρουπ, πιο γνωστού εκείνη την περίοδο για την επιτυχία του «Dance Hall Days» τους ζήτησε να δημιουργήσουν ένα μουσικό σάουντρακ για το αστυνομικό θρίλερ, στο οποίο πρωταγωνιστούσαν οι Γουίλιαμ Πέτερσεν και Γουίλεμ Νταφόε.

Το τραγούδι «To Live and Die in L.A.» έχασε έφθασε στο Νο. 41 του Billboard Hot 100.

«Δεν ήταν μεγάλη επιτυχία εκείνη την εποχή» ανέφερε ο Χιουζ. «Είναι ένα από εκείνα τα τραγούδια που νομίζω ότι οι άνθρωποι βρίσκουν μόνοι τους. Έτσι, έχει ένα πιο οικείο συναίσθημα για πολλούς ανθρώπους» δήλωσε.