Το Disney+ γιορτάζει την πιο όμορφη εποχή του χρόνου με τη συλλογή «Χαρούμενες Γιορτές» που περιλαμβάνει νέο πρωτότυπο περιεχόμενο αλλά και κλασσικά αγαπημένα, όπως «Οι Αγιοβασίληδές μου», «Οι Φύλακες Του Γαλαξία: Εορταστικό Αφιέρωμα», «Ο Χιπ Χοπ Καρυοθραύστης», «Μόνος Στο Σπίτι» και «Τα Μάπετ: Η Χριστουγεννιάτικη Ιστορία».

Το Disney+ έχει ένα γιορτινό δώρο για όλους τους fans των Walt Disney Animation Studios. Η ταινία «Παράξενος Κόσμος» θα είναι διαθέσιμη στο Disney+ από τις 23 Δεκεμβρίου.

Η ταινία των Walt Disney Animation Studios «Παράξενος Κόσμος» παρουσιάζει μια οικογένεια εξερευνητών, τους Κλέιντ, καθώς επιχειρούν ένα ταξίδι εξερεύνησης σε μια αχαρτογράφητη, επικίνδυνη γη παρέα με μια ετερόκλητη ομάδα που περιλαμβάνει μια σκανταλιάρα άμορφη μάζα, ένα σκύλο με τρία πόδια, και πλήθος αδηφάγων πλασμάτων.

Τη φωνή τους δανείζουν στους πρωταγωνιστές της ταινίας, ο υποψήφιος για Oscar και Tony, Jake Gyllenhaal στον Σέρτσερ Κλέιντ, έναν οικογενειάρχη που βρίσκεται έξω από το στοιχείο του σε μια απρόβλεπτη αποστολή, ο υποψήφιος για Emmy και δυο φορές για Χρυσή Σφαίρα Dennis Quaid στον Γιέγκερ, τον ασυνήθιστα εντυπωσιακό πατέρα του Σέρτσερ, ο κωμικός, ηθοποιός, συγγραφέας, σκηνοθέτης και μουσικός Jaboukie Young-White στον Ίθαν, τον 16χρονο γιο του Σέρτσερ, που τρέφει μεγάλη επιθυμία για περιπέτειες, η τιμημένη με εξώφυλλο TIME100 Gabrielle Union στην Μερίντιαν Κλέιντ, καταξιωμένη πιλότο και σύντροφο του Σέρτσερ, η σκηνοθέτης και καλλιτέχνιδα Lucy Liu στην Καλίστο Μαλ, την ατρόμητη ηγέτιδα της Αβαλόνια, η οποία μπαίνει επικεφαλής στην εξερεύνηση αυτού του παράξενου κόσμου.

Όλα αυτά, υπό την καθοδήγηση του Don Hall (Όσκαρ για το «Οι Υπερέξι» και το «Η Ράια και ο Τελευταίος Δράκος») και του συν-σκηνοθέτη/συγγραφέα Qui Nguyen (συν-συγγραφέα του «Η Ράια και ο Τελευταίος Δράκος») και με παραγωγό τον Roy Conli (Όσκαρ για το «Οι Υπερέξι» και το «Μαλλιά Κουβάρια»).

Οι εκπλήξεις των γιορτινών ημερών δε σταματούν εδώ για το Disney+, καθώς μπορείτε να απολαύσετε νέες ταινίες και σειρές, αλλά και κλασσικά αγαπημένα για όλη την οικογένεια, στη συλλογή «Χαρούμενες Γιορτές». Εκτός από τα κλασικά αγαπημένα, «Μόνος στο Σπίτι», «Χριστουγεννιάτικος Εφιάλτης», «Πολύ Σκληρός Για Να Πεθάνει», η συλλογή περιλαμβάνει και νέο πρωτότυπο περιεχόμενο όπως την ταινία «Ο Χιπ Χοπ Καρυοθραύστης», τη σειρά «Οι Αγιοβασίληδές μου» αλλά και το «Οι Φύλακες Του Γαλαξία: Εορταστικό Αφιέρωμα» των Marvel Studios. Η συλλογή περιλαμβάνει επίσης και επιλεγμένα χριστουγεννιάτικα επεισόδια κινουμένων σχεδίων για ενήλικες, από τα «The Simpsons», «Family Guy», «Futurama», «American Dad», «Bob’s Burgers» και «The Clevelant Show».

