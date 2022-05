«Ήταν πράγματα που με βρήκαν από ανθρώπους αλήτες, τα πέταξα από πάνω μου σαν σκουπίδι», λέει η Βασιλική Τρουφάκου.

Η Βασιλική Τρουφάκου έδωσε συνέντευξη στην εφημερίδα Real και τη Νίκη Κώτσου. Η γνωστή ηθοποιός μίλησε, μεταξύ άλλων, και για τη σεξουαλική παρενόχληση.

Εσύ έχεις υποστεί κακοποιητική συμπεριφορά;

Θεωρώ ότι όλες οι γυναίκες, ανεξαρτήτως εμφάνισης, ηλικίας, οικονομικής κατάστασης ή χαρακτήρα, έχουν κάποια ιστορία. Όλες έχουμε βρεθεί σε δύσκολη θέση.

Εγώ δεν έχω τραυματιστεί από αυτό ανεπανόρθωτα και τα πράγματα που με βρήκαν, ακόμα και από ανθρώπους αλήτες, με βρήκαν σε μια ηλικία και σε μια ωριμότητα που μπορούσα να τα φιλτράρω και να προχωρήσω παρακάτω, πετώντας τα από πάνω μου σαν σκουπίδι, σαν να μη συνέβησαν. Μιλώ για παρενόχληση.

Μετά το ξανασκέφτομαι και αναλογίζομαι: «Τελικά όντως το έχω πετάξει από πάνω μου;». Βέβαια, τη μεγαλύτερη δυσκολία από τις εμπειρίες αυτές –στο πλαίσιο αλληλεξάρτησης που υπάρχει σε κάποια δουλειά- την έχω καταγράψει ακόμη περισσότερο στο θέατρο, γιατί εκεί έχεις πρόσβαση στο κορμί, στην ανάσα, στο χνώτο του άλλου.

Δεν μπορείς να πας στο παραδίπλα γραφείο, ας πούμε, ή να είσαι μουτρωμένος. Πρέπει να είσαι κάθε μέρα έτσι όπως προστάζει ο ρόλος, ο σκηνοθέτης.

Οπότε αυτό που μου έχει κοστίσει περισσότερο σε περιστατικά παρενόχλησης ή ψυχολογικής δυσχέρειας είναι ότι πρέπει να λες «the show must go on». Και αυτό σε κάνει να σκέφτεσαι αν τελικά αξίζει η δουλειά που κάνεις. Όταν κάνω αυτό το zoom out, καταλήγω ότι αξίζει.