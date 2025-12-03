Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Τις μέρες που παίζει το GNTM θα ξυπνήσω αφού βγουν τα νούμερα τηλεθέασης, επίτηδες»

Τόσο για τα νούμερα τηλεθέασης του GNTM όσο και για την φημολογούμενη επιστροφή του «Shopping Star» μίλησε, μεταξύ άλλων, η Ηλιάνα Παπαγεωργίου στις νέες δηλώσεις που παραχώρησε.

«Τις μέρες που παίζει το GNTM θα ξυπνήσω αφού βγουν τα νούμερα τηλεθέασης, επίτηδες», παραδέχτηκε η Ηλιάνα Παπαγεωργίου στην κάμερα της εκπομπής Buongiorno με τη Φαίη Σκορδά, το πρωινό της Τετάρτης (03.12.2025) στο MEGA.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Βάζω έναν διακόπτη μέσα στον εγκέφαλο μου που λέει πως “τώρα τελείωσε το επεισόδιο, κοιμήσου και αφού βγουν θα σηκωθείς”. Όχι δηλαδή να ξυπνήσω και να ‘χω το άγχος ότι θα έχουν βγει. Οπότε μας τα έχουν στείλει και δεν χρειάζεται να μπω να τα δω. Είναι εκεί στο mail μου και περιμένουν να τα ανοίξω, τα κοιτάω και με ενδιαφέρουν», πρόσθεσε η όμορφη παρουσιάστρια.

«Ό,τι είναι να βγει, θα βγει από το κανάλι για το “Shopping Star”. Έχω καταλάβει ότι το λατρεύετε και πραγματικά σας έχει λείψει πάρα πολύ, το καταλαβαίνουμε και το ακούμε. Το κανάλι όμως θα πει ό,τι είναι επίσημο, όταν και αν θα γίνει το οτιδήποτε», είπε αμέσως μετά.

«Αυτό είναι είναι ένα θέμα που υπάρχει μια δικαστική διαμάχη και αυτό είναι όλο», υπογράμμισε, παράλληλα, η Ηλιάνα Παπαγεωργίου σε ερώτηση που δέχθηκε για την Έλενα Χριστοπούλου και την δικαστική τους διαμάχη.

Παράλληλα, το γνωστό μοντέλο ήταν καλεσμένο το πρωί της Τετάρτης στην εκπομπή «Breakfast at Star» και αποκάλυψε τα πλάνα της για τα Χριστούγεννα. Όπως δήλωσε η Ηλιάνα Παπαγεωργίου εκείνη και ο σύντροφός της θα πάνε στον Βόλο και την Πάτρα για να δουν τις οικογένειές τους.