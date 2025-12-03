Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Θα μοιράσουμε τα Χριστούγεννα, θα πάμε λίγο στην οικογένεια του Γιάννη Καραβασάνη, λίγο στη δική μου»

Στην καλύτερη φάση βρίσκεται στην προσωπική της ζωή η Ηλιάνα Παπαγεωργίου, καθώς σχεδιάζει να παντρευτεί – για δεύτερη φορά – τον άντρα της ζωής της, Γιάννη Καραβασάνη.

Το γνωστό μοντέλο ήταν καλεσμένο το πρωί της Τετάρτης (03.12.2025) στην εκπομπή «Breakfast at Star» και αποκάλυψε τα πλάνα της για τα Χριστούγεννα. Όπως δήλωσε η Ηλιάνα Παπαγεωργίου εκείνη και ο σύντροφός της θα πάνε στον Βόλο και την Πάτρα για να δουν τις οικογένειές τους.

«Θα μοιράσουμε τα Χριστούγεννα ανάμεσα στις οικογένειές μας. Λίγο την οικογένεια στου Γιάννη, λίγο στη δική μου. Θα πάμε στους γονείς του στον Βόλο στα πεθερικά και στην Πάτρα στην οικογένειά μου», είπε η Ηλιάνα Παπαγεωργίου.

«Από παλιά ήταν έτσι για να μην έχει κανείς παράπονο. Να είσαι στη ζεστασιά με το φαγητό και… κουτσομπολιό στο σαλόνι», πρόσθεσε.

Επίσης, η Ηλιάνα Παπαγεωργίου αναφέρθηκε και στο GNTM τονίζοντας ότι όσο προχωρούν προς τον τελικό τα δεδομένα γίνονται όλο και πιο πιεστικά για τα επίδοξα μοντέλα.

«Γενικά, σιγά – σιγά όσο προχωράμε και μαθαίνουν διαφορετικά και καινούργια πράγματα, εστιάζουμε σε σε κάτι διαφορετικό σε κάθε φωτογράφιση. Αισθάνομαι ότι όσο προχωράμε και πλησιάζουμε στον τελικό και λιγοστεύουν τα παιδιά και εκεί που είχαμε τους καλύτερους, τώρα θέλουμε τον καλύτερο των καλύτερων ή την καλύτερη, γιατί είναι αγόρια κορίτσια. Γίνονται πολύ τα πράγματα πιο πιεστικά και όσα παιδιά δεν μπορούν να μείνουν συγκεντρωμένα και το ρίχνουν λίγο στο χαβαλέ, γιατί έχουν γίνει παρέα, γιατί τους έχουμε καλές συνθήκες στο GNTM και ξεχνιούνται, πρέπει λίγο να ξυπνήσουν και να προχωρήσουν.

Επίσης υπάρχουν και μοντέλα που έχουν πάρει πάρα πολλές ευκαιρίες και καταλαβαίνουμε ότι και αυτό για μας είναι πάρα πολύ δύσκολο. Θα δώσεις μία, θα δώσεις δύο, θα δώσεις πέντε για το potential, αλλά από ένα σημείο και μετά πρέπει πια να κάνεις αυτό το wake up call που λες ότι τώρα τα πράγματα έχουν σοβαρέψει πάρα πολύ. Φτάνουμε στον τελικό», είπε χαρακτηριστικά.

«Εγώ κάνω πάρα πολλές κουβέντες πια με τα παιδιά. Είμαι κοντά τους με διαφορετικό τρόπο σε αυτό το GNTM. Έχω την ευκαιρία δηλαδή να με καταλαβαίνουν και να με γνωρίζουν και να νιώθουν την ασφάλεια να επικοινωνούμε. Οπότε μπορώ να πω σε κάποιον ότι είναι ωραίο να έχεις αυτοπεποίθηση και να νιώθεις καλά με τον εαυτό σου, αλλά πάντα τους λέω να προσέχετε αυτά τα όρια, αυτήν την κόκκινη γραμμή που από ένα σημείο και μετά σ’ αρέσει μόνο ο εαυτός σου και δεν μπορείς να λειτουργήσεις μέσα σε κάτι άλλο. Όταν εγκλωβιστείς στην εικόνα σου τόσο πολύ, δεν θα λειτουργήσει πουθενά. Θα λειτουργήσει για λίγο καιρό, μετά θα τελειώσει», πρόσθεσε το γνωστό μοντέλο και κριτή του ριάλιτι μόδας του STAR.