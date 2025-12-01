Ιωάννης Παπαζήσης και Έλενα Χαραλαμπούδη απόψε καλεσμένοι του Γρηγόρη Αρναούτογλου στο «The 2Νight Show»

Ιωάννης Παπαζήσης και Έλενα Χαραλαμπούδη ετοιμάζονται απόψε να δώσουν 2 αποκαλυπτικές συνεντεύξεις στον Γρηγόρη Αρναούτογλου και στην δημοφιλή εκπομπή του ΑΝΤ1 «The 2Night Show».

Η Έλενα Χαραλαμπούδη θα μιλήσει για το πως κατάφερε να γίνει η πιο viral μαμά της χώρας μας ενώ ο Ιωάννης Παπαζήσης θα γιορτάσει τα 20 χρόνια στην τηλεόραση με μία πρωτότυπη τούρτα. Και όλα αυτά στον καναπέ του «The 2Night Show» και του Γρηγόρη Αρναούτογλου, το βράδυ της Δευτέρας (01.12.2025), στις 24:00.

Αναλυτικά, ο αγαπημένος ηθοποιός, Ιωάννης Παπαζήσης, μιλάει για τη συνειδητή του επιλογή να απέχει από τις σειρές «ευρείας κατανάλωσης», εξηγεί γιατί δεν πιστεύει στη λέξη «καριέρα» και θα σβήσει τούρτα για τα 20 χρόνια του στην τηλεόραση. Μεταξύ άλλων, αναφέρεται στην ξεχωριστή σχέση που έχει με τον γιο του, Ιάσονα, τον οποίο αποκαλεί καλύτερό του φίλο, ενώ χαρακτηρίζει τον εαυτό του «ευτυχισμένο χωρισμένο», τονίζοντας τις άριστες σχέσεις που έχει με την πρώην σύζυγό του, Βανέσα Αδαμοπούλου.

Ποια τρία φαγητά δεν είχε φάει ποτέ στη ζωή του και αναγκάστηκε να δοκιμάσει μαζί με τον Γρηγόρη; Γιατί τονίζει πως τα social media είναι μία ψεύτικη κατάσταση; Γιατί δεν θέλει να βγαίνει τα βράδια; Στη συνέχεια, μιλάει για τα ταξίδια που κάνει σε όλο τον κόσμο με την αγαπημένη του Αναστασία Παντούση, μοιράζεται τις εμπειρίες του και εξηγεί γιατί θα ήθελε να ζήσει στο εξωτερικό. Τέλος, ο Ιωάννης Παπαζήσης αναφέρεται με ενθουσιασμό στην παράσταση «Αλεξάνδρεια», όπου συμμετέχει στο Θέατρο Παλλάς.

Καλεσμένη του Γρηγόρη Αρναούτογλου στο αποψινό «The 2Night Show» είναι και η Έλενα Χαραλαμπούδη, μία γυναίκα που σπάει τα στερεότυπα, απενοχοποιεί τη λέξη «μιλφάρα» και γίνεται η πιο viral μαμά της Ελλάδας. Η ταλαντούχα ηθοποιός μιλάει για το «5 Μinute Μum», που ξεκίνησε ως μία διέξοδος και κατέληξε να είναι μία εξίσου κοπιαστική δουλειά με ένα τηλεοπτικό γύρισμα.

Γιατί στο παρελθόν τής είχαν κολλήσει ένσημο βοηθού χειριστή μηχανής; Γιατί θεωρεί το διαδίκτυο επικίνδυνο; Γιατί τρελαίνεται να παίζει τον ρόλο του έφηβου; Έχει παίξει ποτέ δραματικό ρόλο; Πόσο τη στηρίζει ο σύζυγός της και τι λέει η κόρη της, Φαίδρα, στις φίλες της για τη μαμά της;

Στη συνέχεια, με αφορμή τη σειρά «Τότε και Τώρα», που πρωταγωνιστεί με τον Αλέξανδρο Τσουβέλα, θυμάται ανορθόδοξες καταστάσεις που ζούσαμε στο παρελθόν και τώρα τις αντιμετωπίζουμε με χιούμορ. Τέλος, μιλάει με ενθουσιασμό για τη συμμετοχή της στην παράσταση «Η Γυναίκα που Μαγείρεψε τον Άντρα της», που ξεκινάει το ταξίδι της στη Θεσσαλονίκη για να καταλήξει στην Αθήνα τον Δεκέμβριο.