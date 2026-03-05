Κατερίνα Γκαγκάκη: Είμαστε τρομερά ευχαριστημένοι από τον «Αδύναμο Κρίκο» και την Μαρία Μπακοδήμου

Την Κατερίνα Γκαγκάκη συνάντησε από το Πρωινό η Αναστασία Ζάρκα και μεταξύ άλλων την ρώτησε για τον Αδύναμο Κρίκο και τα σχόλια που δέχτηκε η Μαρία Μπακοδήμου.

«Καταρχήν εμείς ως κανάλι είμαστε τρομερά ευχαριστημένοι, πάρα πολύ ικανοποιημένοι. Έδωσε ένα παράθυρο, από κάθε άποψη, στον Αδύναμο Κρίκο γιατί κανονικά μιλούσαμε για ένα τηλεοπτικό slot το οποίο είχε παραδοσιακά στο OPEN πάρα πολύ χαμηλά νούμερα.

Και ο Κρίκος βρέθηκε σε ένα παράθυρο αυτής της συνθήκης, βλέποντας ευτυχώς και τη σημερινή ανταπόκριση, της δεύτερης μέρας», είπε αρχικά η Κατερίνα Γκαγκάκη.

Η Κατερίνα Γκαγκάκη είπε στη συνέχεια: «Τα επεισόδια όσο περνάει ο καιρός πάντα γίνονται καλύτερα γιατί όλα λύνονται. Προφανώς όταν κάτι βγαίνει στον αέρα είναι για να κριθεί. Ότι ήταν η Μαρία τρακαρισμένη, ότι δεν ήτανε το επεισόδιο το καλύτερο δυνατόν, ότι ειπώθηκαν ατάκες…

Οι ατάκες είναι πολύ συγκεκριμένες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν. Είναι από τη Βίβλο, είναι το… ακολουθούμε τη ροή που δίνει το BBC. Δεν μπορεί να πει ο κάθε παρουσιαστής οτιδήποτε θέλει».