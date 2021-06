«Το me too ήρθε σε μια καλή στιγμή, όταν η κοινωνία ήταν ώριμη να το ακούσει», λέει η Κατερίνα Λέχου.

Η Κατερίνα Λέχου παραχώρησε μία εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη στο περιοδικό Hello και τον Γιάννη Βίτσα, όπου απάντησε για το κίνημα me too, αλλά και για τη δική της προσωπική εξομολόγηση.

Το κίνημα me too έχει δυναμώσει και στην Ελλάδα, έστω και με επώδυνο τρόπο, με καταθέσεις ψυχής πολλών ανθρώπων. Εσύ τοποθετήθηκες δημόσια για μια δύσκολη εμπειρία που είχες με συνάδελφό σου. Νιώθεις ότι πλέον κάνουμε το επόμενο βήμα, το οποίο πιθανότατα θα είναι καλύτερο για τις εργασιακές αλλά και τις ανθρώπινες σχέσεις;

Το me too ήρθε σε μια καλή στιγμή, όταν η κοινωνία ήταν ώριμη να το ακούσει. Ένα τέτοιο θέμα δεν μπορεί ποτέ να είναι ανώδυνο. Είναι επώδυνο. Επηρεάζεται ένα δίκτυο ανθρώπων, οι θύτες, τα θύματα, οι συγγενείς τους, γιατί κανείς δεν είναι μόνος του στη Γη. Καμία αλλαγή ποτέ στον κόσμο, στην ιστορία, δεν έχει συμβεί ανώδυνα, αναίμακτα. Σίγουρα σηματοδοτεί μια νέα εποχή, αλλά απαιτείται πολύς χρόνος για να στηθεί ένα καινούργιο οικοδόμημα. Η γνώση όμως θα είναι πολύ σημαντική για τους νεότερους.

Ήταν δύσκολη για σένα αυτή η εξομολόγηση; Ζωντάνεψαν μνήμες;

Οτιδήποτε συγκινησιακά φορτισμένο αρθρώνουμε σαφώς έχει το βάρος του, αλλά δεν είναι κάτι που δεν έχω διαχειριστεί ούτε εξιλεώθηκα λέγοντάς το δημόσια. Το έχω διαχειριστεί εδώ και πολλά χρόνια.

Το έπραξες με τη βοήθεια ψυχοθεραπείας;

Όταν συνέβη αυτό το γεγονός, ήδη έκανα ψυχοθεραπεία. Μέσα σε όλα τα θέματα που διαχειρίστηκα ήταν και το συγκεκριμένο.