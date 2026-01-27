Κατερίνα Ζαρίφη: Δέχθηκα πρόταση γάμου όταν ήμουν 16 – 17 ετών, ήταν ένας ήρωας της επανάστασης

Η Κατερίνα Ζαρίφη βρέθηκε καλεσμένη στην εκπομπή «The 2night Show», στο επεισόδιο που μεταδόθηκε από τον ΑΝΤ1 τα μεσάνυχτα της Δευτέρας (26-01-2026) και μίλησε για την πορεία της στην τηλεόραση, τη συνεργασία με την Ελένη Μενεγάκη και τα προσωπικά της. Με το χιούμορ που την χαρακτηρίζει, αποκάλυψε πως είχε δεχθεί στο παρελθόν προτάσεις γάμου, με την πρώτη να έρχεται όταν ακόμα η ίδια ήταν ανήλικη.

Η Κατερίνα Ζαρίφη αναφέρθηκε και στη συνεργασία της με τον Νίκο Μουτσινά και στα σχόλια που είχαν ακουστεί από ορισμένους και την ενόχλησαν. Η σκληρή δουλειά, όπως τόνισε στο «The 2night Show», ήταν το μυστικό της επιτυχίας της. Στο ξεκίνημα της συνέντευξης αναφέρθηκε στη γυναίκα που θαύμαζε και ήθελε να της μοιάσει, όταν ξεκινούσε το επαγγελματικό ταξίδι της.

Η Κατερίνα Ζαρίφη σημείωσε αρχικά στο «The 2night Show» πως «Στην τωρινή φάση της τηλεόρασης, αυτό που οραματίζομαι δεν έχει θέση. Το ιερό μου δισκοπότηρο είναι η Μαλβίνα Κάραλη, που μια Ζαρίφη δε θα μπορούσε να τη φτάσει. Θεωρώ ότι οι γυναίκες έχουν αδικηθεί για το χιούμορ τους στην ελληνική τηλεόραση. Θα ήθελα να κάνω μια σατιρική εκπομπή με άλλες δυο γυναίκες. Στο “Οδός Ζαρίφη” ήταν μια νέα πρόταση αλλά οι συνεργάτες μου έπρεπε να εξυπηρετήσουν ένα υποκριτικό κομμάτι που δεν το είχαν ξανακάνει».

Επιπλέον, ανέφερε ότι «Κακά τα ψέματα. Αν βλέπουμε ο ένας τον άλλον και θέλουμε να φτυστούμε, δεν μπορεί να βγει χημεία. Δεν λέω να πηγαίνουμε κάθε μέρα για καφέ. Στην τηλεόραση δεν είμαστε οικογένεια, ένας ανταγωνιστικός χώρος είμαστε. Προτιμούμε να έχουμε τις καλύτερες σχέσεις και εγώ το θέλω πάρα πολύ. Σε όλες τις δουλειές θέλω να φεύγω καλά, όχι να παίρνω μαζί μου θυμούς και αρνητικές ενέργειες».

Στη συνέχεια της συνέντευξης, η Κατερίνα Ζαρίφη υπογράμμισε πως «Δεν κάνω προσωπικούς χαρακτηρισμούς, παρόλο που το έχω φάει στο πετσί μου. Στον “Πρωινό Καφέ” εγώ και ο Μουτσινάς ήμασταν η αρκούδα και ο καραφλός σε μια τηλεόραση που ήταν ροκ. Η ατάκα τότε ήταν: “Δεν μπορεί να υπάρχει στην εκπομπή μια αρκούδα”.

Είχε ειπωθεί και υπήρχαν εκπομπές που έκαναν έξι ώρες σερί με μια φωτογραφία. Βέβαια και είπαν αυτή τη φράση. Αν δεν κάνω λάθος έχω δύο αποσπάσματα και το ένα είναι από γυναίκα. “Όχι, γιατί να κάνει μια αρκούδα και ένας καραφλός πρωινό;”. Έτσι ακριβώς σε live εκπομπή και εσύ να το βλέπεις από το σπίτι και να λες: “Χριστέ μου!”».

Συμπλήρωσε, μάλιστα: «Θέλω να πω ότι η γενιά μας έχει φάει πολύ ξύλο στην τηλεόραση. Και μου λένε για το πολιτικά ορθό. Να μείνει σε κάποια πράγματα. Εγώ το θέλω! Καταλαβαίνω ότι φρενάρει κάποια πράγματα στη σάτιρα όμως δεν είναι πολιτικά ορθό αλλά ανθρώπινο να μη χρησιμοποιείς τέτοιες εκφράσεις για τους ανθρώπους. Δεν σου αρέσει το μπούτι της κοπέλας; Κάνε ζάπινγκ και δες της άλλης που έχει πιο ψηλό. Για εμένα η πολιτική ορθότητα αν μεταφράζεται σε ευαισθησία και καλό σχόλιο, να μείνει».

Σε άλλο σημείο μίλησε για τα προσωπικά της και αποκάλυψε πως είχε δεχθεί προτάσεις γάμου. Η πρώτη, όπως ανέφερε στον Γρηγόρη Αρναούτογλου, ήρθε όταν η ίδια ήταν μόλις 16 – 17 ετών. «Ήταν ένας ήρωας της επαναστάσεως» είπε με χιούμορ η παρουσιάστριας.

Μιλώντας για την τηλεοπτική της πορεία, είπε ότι «Ξεκίνησα από το “Πυρ, Γυνή και Θάλασσα” με τη Νανά Παλαιτσάκη, που έκανα τα πρώτα ρεπορτάζ δρόμου. Μετά έφυγα και έγινα ρεπόρτερ στη “Ζούγκλα” του Μάκη Τριανταφυλλόπουλου. Το πιο τρομακτικό ήταν ότι ήμουν καμικάζι. Ακούγαμε για κάποια γεγονότα που συνέβαιναν και πηγαίναμε με τον cameraman για το ρεπορτάζ.

Τότε είχα μια αναισθησία, δεν είχα φόβο. Πίστευα ότι όλα αυτά είναι φυσιολογικά. Έμεινα ένα χρόνο, ήταν δύσκολες ώρες με ρεπορτάζ, ατελείωτες ώρες. Μετά ήρθε στη ζωή μου ο Μάκης Πουνέντης, που ήταν η πρώτη μου προσπάθεια στο να δουλέψω και αρχισυντακτικά, στο να στήνουμε εκπομπές. Επίσης είχα πάει πολεμική ανταποκρίτρια στη Γιουγκοσλαβία και στο Υπουργείο Γεωργίας».

«Γνωστή έγινα στην Ελένη Μενεγάκη. Έμεινα γύρω στα 12 χρόνια. Με άκουσε στο ραδιόφωνο με τον Μάκη και μας κάλεσε. Εγώ πήγα στην εκπομπή με τα ρούχα που φορούσα στο ραδιόφωνο. Ένα φούτερ και το μαλλί πιασμένο με γκλάμερ και έτσι βγήκα στο μαγαζί. Μου είπε ότι θα δουλέψω μαζί της και τη ρώτησα αν πάει καλά. Το είχε όμως η Ελένη. Σου έλεγε: “Έμπαινε και γοήτευε”.

Σε άφηνε να αναπτύξεις αυτό που εσύ είχες τρέλα στο κεφάλι. Η Ελένη και εσύ (σ.σ. ο Γρηγόρης Αρναούτογλου) φέρατε το πρώτο κομμάτι stand up, με τα σολαρίσματα και τα τηλεφωνήματα” ανέφερε καταληκτικά η Κατερίνα Ζαρίφη.