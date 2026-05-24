Κώστας Κοκκινάκης για Survivor: Θυμάμαι ότι υπογράψαμε πως σε περίπτωση θανάτου δεν ευθύνεται η παραγωγή

«Δεν θεωρώ ότι το ατύχημα έχει σχέση με το συγκεκριμένο παιχνίδι» είπε ο Κώστας Κοκκινάκης για τον Σταύρο Φλώρο
Ο Κώστας Κοκκινάκης που είχε πάρει μέρος στο Survivor το 2017, παραχώρησε δηλώσεις στις κάμερες ψυχαγωγικών εκπομπών, οι οποίες μεταδόθηκαν το μεσημέρι της Κυριακής (24-05-2026) από την εκπομπή «Καλύτερα Δε Γίνεται». Θυμήθηκε το συμβόλαιο που υπέγραψε με την εταιρεία παραγωγής του ριάλιτι και ευχήθηκε στον Σταύρο Φλώρο που τραυματίστηκε, καλή ανάρρωση. 

Ο Κώστας Κοκκινάκης ανέφερε πως κατά τη γνώμη του το σοβαρότατο ατύχημα στον Άγιο Δομίνικο, δεν συνδέεται άμεσα με το Survivor. Το παιχνίδι είναι σκληρό, αλλά όπως είπε, όλοι όσοι παίρνουν κατά καιρούς μέρος, υπογράφουν χωρίς να έχουν το πιστόλι στον κρόταφο. 

«Πρώτα απ’ όλα να ευχηθούμε το παιδί να έχει καλή ανάρρωση. Δεν θεωρώ ότι το ατύχημα έχει σχέση με το συγκεκριμένο παιχνίδι. Αυτό το ατύχημα μπορεί να γίνει οπουδήποτε στον κόσμο, σε οποιαδήποτε παραλία», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Κώστας Κοκκινάκης.

Με χιούμορ, ο Κώστας Κοκκινάκης σχολίασε πως ο μεγαλύτερος «κίνδυνος» για εκείνον στο Survivor ήταν οι ανθρώπινες σχέσεις. «Η συναναστροφή με κάποιους που δεν μ’ άρεσαν. Αυτός ήταν ο μεγαλύτερος κίνδυνος», είπε ο άλλοτε παίκτης του ριάλιτι.

Στη συνέχεια αναφέρθηκε στα συμβόλαια που υπογράφουν οι παίκτες πριν μπουν στο reality επιβίωσης, αποκαλύπτοντας πως υπάρχει ειδικός όρος αποποίησης ευθύνης από την παραγωγή ακόμη και σε περίπτωση θανάτου.

«Θυμάμαι ότι υπογράψαμε πως σε περίπτωση θανάτου δεν ευθύνεται η παραγωγή, αλλά τι να το κάνω; Αν πεθάνω, δεν με νοιάζει ποιος θα ζήσει μετά. Το υπογράφουμε χωρίς το πιστόλι στο κεφάλι. Δεν καταλαβαίνω γιατί αυτός ο θόρυβος. Ξέρουμε πού πάμε όλοι», ανέφερε.

«Νικητής του φετινού “Survivor” και των 250.000 ευρώ είναι ο Σταύρος γιατί είναι ο πραγματικός Survivor. Ο Μάνος είναι ένας πραγματικός ήρωας και θα βοηθηθεί και θα ανταμειφθεί για την ηρωική του στάση που κράτησε στη ζωή τον Σταύρο», είπε ο Γιώργος Λιανός στο τελευταίο συμβούλιο του νησιού.

