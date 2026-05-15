Survivor: Η πρώτη φωτογραφία του Σταύρου Φλώρου μέσα από το νοσοκομείο – Χαμογελά πλατιά λίγο πριν φύγει για ΗΠΑ

Ετοιμάζεται να νοσηλευτεί σε στρατιωτικό νοσοκομείο που εργάζεται και Έλληνας χειρουργός
Φωτογραφία του Σταύρου Φλώρου, μέσα από το νοσοκομείο του Αγίου Δομίνικου όπου νοσηλεύεται μετά το σοβαρό ατύχημα κατά τη διάρκεια ψαροντούφεκου, διέρρευσε στα social media. Στο στιγμιότυπο φαίνεται ο παίκτης του Survivor με πλατύ χαμόγελο παρά την ταλαιπωρία που βιώνει από τον μερικό ακρωτηριασμό του αριστερού παιδιού του και τον τραυματισμό του δεξιού αστραγάλου του.

Ο νεαρός παίκτης του Survivor, Σταύρος Φλώρος, αναμένεται να μεταφερθεί τις επόμενες ώρες σε στρατιωτικό νοσοκομείο στις ΗΠΑ στο οποίο μάλιστα εργάζεται και Έλληνας χειρουργός, σύμφωνα με πληροφορίες του ΑΝΤ1.

Σχετικά με την φωτογραφία, ο 22χρονος φαίνεται να απεικονίζεται ξαπλωμένος σε κρεβάτι του νοσοκομείου και να χαμογελά πλατιά. Το στιγμιότυπο τραβήχτηκε κατά τη διάρκεια βιντεοκλήσης με την Μαντίσα Τσότα που επίσης συμμετείχε στο Survivor.

Η φωτογραφία που διέρρευσε από την βιντεοκλήση με την Μαντίσα Τσότα

Για το σοβαρό ατύχημα του φίλου της, η Μαντίσα Τσότα ανέβασε βίντεο στα social media, γράφοντας πως προσεύχεται για την αποκατάστασή του.

«Δεν μπόρεσα να επικοινωνήσω αυτές τις ημέρες μαζί σας, γιατί από τη μία είχα θέμα με το κινητό μου και από την άλλη με όλα αυτά που συνέβησαν, ήμουν πραγματικά σοκαρισμένη. Αυτές τις στιγμές οι σκέψεις μου είναι στον Σταύρο. Προσεύχομαι για εκείνον καθημερινά, του εύχομαι καλή δύναμη και γρήγορη ανάρρωση, να είναι σύντομα κοντά μας», ακούγεται να λέει η παίκτρια στο βίντεο.

 
 
 
 
 
Ο καπετάνιος του σκάφους που χτύπησε τον Σταύρο Φλώρο έχει ήδη προφυλακιστεί καθώς κατηγορείται πως παραβίασε το διαχωριστικό.

Οι γονείς του 22χρονου κατήγγειλαν από την πρώτη στιγμή πως ο Σταύρος Φλώρος με τον Μάνο Μαλλιαρό είχαν αφήσει σημαδούρα πριν βουτήξουν για ψαροντούφεκο, τηρώντας τους κανόνες και τα μέτρα ασφαλείας.

