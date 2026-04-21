Ξέσπασε σε κλάματα η Ζήνα Κουτσελίνη στα γενέθλιά της: «Ως παιδί κακοποιημένο, με κακοποιήσατε και το λέω ανοιχτά»

Σε ιδιαίτερα φορτισμένο κλίμα γιόρτασε σήμερα (21.04.2026) τα γενέθλιά της, στον αέρα της εκπομπής της, η Ζήνα Κουτσελίνη, η οποία δεν μπόρεσε να συγκρατήσει τα δάκρυά της, όταν παλιός της καθηγητής αναφέρθηκε στα μαθητικά της χρόνια και στη διαδρομή που ακολούθησε.

Ο φιλόλογός της, Νίκος Σπανός, μιλώντας στην εκπομπή, μοιράστηκε αναμνήσεις από την περίοδο που η παρουσιάστρια ήταν μαθήτριά του, ενώ έδειξε και τον σχολικό της έλεγχο on air. Όπως είπε, η Ζήνα Κουτσελίνη ήταν μια «πολύ συνεπής μαθήτρια», με καλές επιδόσεις, καθώς είχε πάρει 18 στα Αρχαία, 19 στα Νέα και 17 στην Έκθεση.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Μαθήτρια με καθαρό, ζωηρό βλέμμα, που είχε μία σπάνια δύναμη. Θυμάμαι ένα παιδί που αγωνίστηκε μόνο του και δεν αναζήτησε εύκολους δρόμους. Τη διαδρομή της δεν της τη χάρισε κανένας και την κέρδισε με το σπαθί της», είπε ο κ. Σπανός, προκαλώντας τη συγκίνηση της παρουσιάστριας.

Εμφανώς φορτισμένη, η Ζήνα Κουτσελίνη απάντησε πως «με σας καθηγητές βρήκα, μπόρεσα να βρω, τη χαραμάδα για να βγω στο φως», για να προσθέσει ότι «αυτή η δύναμη που έδειχνα ήταν μισή αληθινή και μισή ψεύτικη».

Στη συνέχεια, προχώρησε σε μια προσωπική εξομολόγηση, μιλώντας για την κακοποίηση που, όπως είπε, βίωσε ως παιδί. «Πήγαινα στο σχολείο, έμενα μόνη μου από 13 ετών. Έπαιρνα αυτή τη σάκα και πήγαινα κι έβγαζα μια δύναμη. Αλλά δεν ήταν πάντα», ανέφερε.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η παρουσιάστρια στάθηκε και στην έντονη κριτική που, όπως υποστήριξε, είχε δεχθεί στο παρελθόν, συνδέοντάς την με τη δική της τραυματική εμπειρία. «Όταν με αδικείτε, σιωπώ. Γιατί δεν θέλω να δακρύσω», είπε αρχικά, για να συνεχίσει σε ακόμη πιο προσωπικό τόνο: «Στη γνωστή υπόθεση με την κακοποίηση με αδικήσατε. Ανθρώπινα με αδικήσατε. Αλλά το καταλαβαίνω. Ψάχνατε να “φάτε” έναν άνθρωπο και διαλέξατε εμένα».

Η πιο φορτισμένη στιγμή ήρθε όταν απευθύνθηκε ανοιχτά σε όσους, όπως είπε, την έκριναν άδικα. «Γιατί ως παιδί κακοποιημένο, με κακοποιήσατε – και σας το λέω ανοιχτά σήμερα στα 56 μου χρόνια», δήλωσε με δάκρυα στα μάτια.

Και κατέληξε με μια φράση που αποτύπωσε το βάρος της συγκίνησής της: «Μπορέσατε σ’ αυτό το κακοποιημένο παιδί να του βάλετε το μαχαίρι στην καρδιά και να πείτε ότι υποστήριξα έναν κακοποιητή».