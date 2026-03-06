Media

Λάμπρος Κωνσταντάρας: «Δεν βλέπω τρόπο με τον οποίο θα μπορούσαμε να ξανασυνυπάρξουμε με την Ελένη Τσολάκη»

Για την Μαρία Μπακοδήμου στο τηλεπαιχνίδι «Ο πιο αδύναμος κρίκος» είπε: «Η Μαρία μού αρέσει πάρα πολύ και το παιχνίδι επίσης, άκουσα τις αυστηρές κριτικές αλλά ας περιμένουμε λίγο μερικά επεισόδια»
Ο παρουσιαστής, Λάμπρος Κωνσταντάρας, μίλησε στην κάμερα της εκπομπής «Breakfast@Star» για τις αλλαγές που γίνονται στο OPEN, αλλά και για τα δικά του σχέδια για την επόμενη τηλεοπτική σεζόν.

Ο Λάμπρος Κωνσταντάρας τόνισε ότι οι αλλαγές αποτελούν μέρος της τηλεόρασης και αντιμετωπίζονται συνήθως ως μια ευκαιρία για βελτίωση. «Οι αλλαγές είναι μέρος της δουλειάς. Πάντα σκεφτόμαστε ότι είναι για το καλύτερο, επομένως μια χαρά», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Σε ερώτηση για το αν θα συνεχίσει τη σεζόν του Σαββατοκύριακου ή αν θα τον δούμε σε καθημερινή εκπομπή, ο ίδιος απάντησε: «Έχουμε ακόμη πέντε μήνες μέχρι να κλείσει η σεζόν. Με νοιάζει να κάνουμε μια πολύ καλή εκπομπή το Σαββατοκύριακο και να πάει καλά αυτό που χτίζουμε», είπε.

Για την πιθανή επιστροφή της Ελένης Τσολάκη στο OPEN, εκείνος δήλωσε πως η ίδια είναι αυτή που πρέπει να απαντήσει. «Την ίδια ρωτήστε. Εγώ τι να σας πω; Μακάρι, όσο περισσότεροι τόσο το καλύτερο», σημείωσε.

Διευκρίνισε μάλιστα ότι αυτή τη στιγμή δεν βλέπει πώς θα μπορούσε να υπάρξει ξανά τηλεοπτική συνύπαρξη μεταξύ τους. «Δεν βλέπω τρόπο με τον οποίο θα μπορούσαμε τώρα να ξανασυνυπάρξουμε, τουλάχιστον άμεσα. Με την Ελένη δούλεψα τέσσερα χρόνια πολύ καλά», ανέφερε.

Ο παρουσιαστής σχολίασε επίσης την παρουσία της Μαρίας Μπακοδήμου στο τηλεπαιχνίδι «Ο πιο αδύναμος κρίκος», επισημαίνοντας ότι είναι νωρίς για αυστηρά συμπεράσματα. «Η Μαρία μού αρέσει πάρα πολύ και το παιχνίδι επίσης. Άκουσα τις αυστηρές κριτικές. Το ακούω, αλλά ας περιμένουμε λίγο μερικά επεισόδια. Άδικο δεν είναι. Θα τη συγκρίνουνε και με την Ακρίτα και με τον Τάσο Τρύφωνος. Ας αφήσουμε να δούμε δέκα-είκοσι επεισόδια και μετά φυσικά να το συγκρίνουμε», τόνισε.

Για τη νέα εκπομπή της Modern Cinderella στο OPEN, απάντησε πως δεν την έχει παρακολουθήσει ακόμη. «Δεν την ξέρω, δεν την έχω δει για να έχω άποψη. Αλλά γιατί να μην πάω καλεσμένος; OPEN είμαστε, στηρίζω», είπε.

